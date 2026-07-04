به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر سلمانی صبح شنبه در نشست شورای معاونان ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی با اشاره به ضرورت تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: همه ظرفیتهای بنیاد باید در مسیر رفع مشکلات جامعه ایثارگری به کار گرفته شود و هیچ اربابرجوعی نباید با نارضایتی از این مجموعه خارج شود.
وی با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و شهادت رهبر انقلاب اسلامی، افزود: خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، ادامه مسیر و عمل به رهنمودهای رهبر شهید است و باید با کیفیت، سرعت و روحیه خدمت بیمنت دنبال شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی با تأکید بر جایگاه والای ایثارگران در جامعه، گفت: رضایت خانوادههای شهدا و ایثارگران باید محور برنامهریزی و عملکرد همه بخشهای بنیاد باشد.
در این نشست، معاونان ادارهکل نیز چالشها و اولویتهای بنیاد شهید شهرستان تبریز را بررسی و راهکارهایی برای ارتقای خدمات در حوزههای درمان، اشتغال، خدمات فرهنگی، مددکاری اجتماعی و تسریع در رسیدگی به پروندههای جامعه هدف ارائه کردند.
همچنین بخشی از این نشست به هماهنگی برای حضور منسجم و باشکوه جامعه ایثارگری آذربایجانشرقی در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اختصاص یافت.
نظر شما