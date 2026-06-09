به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی روز چهارشنبه در فضایی صمیمی و معنوی، مهمان خانواده‌های معظم دو شهید والامقام «محمد نظامی بهروز» و «حسین وظیفه سعدآباد» شد و ضمن ادای احترام به مقام شامخ آنان، از صبر و استقامت همسران معزز شهدا تجلیل کرد.

وی در جریان این دیدارها، پای صحبت‌های این عزیزان نشست و از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و درخواست‌های آنان قرار گرفت.

سلمانی پیگیری مجدانه دغدغه‌های خانواده‌های شاهد و ایثارگر را وظیفه ذاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و دستورات لازم برای رسیدگی به درخواست‌های مطرح‌شده را به واحدهای مربوطه ابلاغ کرد.

مدیرکل بنیاد شهید آذربایجان‌شرقی در ادامه، خدمت به خانواده‌های معظم شهدا را توفیقی الهی و رسالتی خطیر خواند و تأکید کرد: آرامش و امنیت امروز جامعه اسلامی مرهون خون پاک شهدا و ایثارگری خانواده‌های آنان است و ما موظفیم با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به این قشر معزز گام برداریم.

سلمانی همچنین دیدارهای مستمر و سرکشی از جامعه ایثارگری را از اولویت‌های اصلی این اداره کل عنوان کرد و بر لزوم ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.