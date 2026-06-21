به گزارش خبرنگا مهر، علی‌اکبر سلمانی صبح یکشنبه در دیدار صمیمی با خانواده چهار شهید والامقام که با همراهی عبدالرزاق میراب، مشاور استاندار در امور ایثارگران با هدف عیادت از خانواده‌های معظم شهدای دارای بیماری‌های صعب‌العلاج انجام شد، در منازل همسران مکرم شهیدان والامقام «علی بالافر»، «سلیمان دهقان» و «زلفعلی ارجمند شیروانه‌ده» و همچنین مادر ماجده شهید گرانقدر «ولی‌قلی ولی‌زاده» حضور یافت. وی در این دیدارها ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پزشکی، نیازهای دارویی و روند درمانی این عزیزان قرار گرفت و دستورات لازم را برای تسریع در ارائه خدمات درمانی صادر کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در جریان این دیدارها با تاکید بر لزوم تکریم مستمر یادگاران شهدا اظهار کرد: والدین و همسران معظم شهدا، اسوه‌های بی‌بدیل صبر، ایثار و استقامت هستند که ارزشمندترین دارایی‌های خود را در راه اعتلای اسلام و انقلاب فدا کرده‌اند. امروز خدمتگزاری به این عزیزان و پیگیری دغدغه‌های آنان، به‌ویژه در حوزه سلامت و درمان، کمترین و مهم‌ترین وظیفه‌ای است که بر عهده ما قرار دارد و خادمان شهدا در بنیاد مکلف‌اند در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات بنیاد شهید برای پایش سلامت جامعه ایثارگری استان افزود: با توجه به کهولت سن و بروز بیماری‌های صعب‌العلاج یا شرایط سخت برای برخی از خانواده‌های معظم شهدا، اولویت اصلی ما تسهیل روند درمان، کاهش هزینه‌های درمانی و ارائه خدمات پزشکی و مراقبتیِ مطلوب است. ما وظیفه داریم با استفاده از تمام ظرفیت‌های درمانی استان و بیمه‌های تکمیلی، آرامش خاطر این سرمایه‌های معنوی و پربرکت نظام را فراهم کنیم تا این عزیزان و خانواده‌هایشان دغدغه‌ای جز رنج بیماری نداشته باشند.