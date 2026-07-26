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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

رونمایی از دست‌نوشته تاریخی رهبر شهید؛ سندی فاخر از مجاهدت کادر درمان

رونمایی از دست‌نوشته تاریخی رهبر شهید؛ سندی فاخر از مجاهدت کادر درمان

دست‌نوشته‌ای از حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای که در جریان بازدید تاریخی ایشان از بیمارستان صحرایی حضرت علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام و عیادت از مجروحان جنگ تحمیلی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت قریب به چهار دهه، دست‌نوشته‌ای از حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای که در جریان بازدید تاریخی ایشان از بیمارستان صحرایی حضرت علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام و عیادت از مجروحان جنگ تحمیلی در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ به یادگار نگاشته شده بود، توسط موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت بازیابی گردیده و برای نخستین‌بار منتشر شد.

این دستخط ارزشمند، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، دانش، ایثار و مجاهدت پزشکان، پرستاران و کادر درمانی در بیمارستان‌های صحرایی دوران دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد و سندی فاخر از تاریخ پزشکی و مقاومت ایران اسلامی به شمار می‌آید.

رسانه KHAMENEI.IR متن کامل یادداشت و تصویر دستخط رهبر شهید انقلاب اسلامی را که صبح امروز در مراسمی در موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت رونمایی شد، به شرح زیر منتشر می‌کند:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلوه‌های درخشنده‌ی ایمان و دانش و هنر را در بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام مشاهده کردم. جمع کارکنان، پزشکان و دستیاران و دیگر زحمت‌کشان مؤمن را در کار نجات جان مجروحین جنگ و رزمندگان آسیب‌دیده و در چهره‌ی فرشتگان مژده‌بخش زندگی و بهبودی دیدم.
همّت دست‌اندرکاران و تلاش مؤمنانه پزشکان پدیده‌ی اعجاب‌انگیزی آفریده که هر دیدارکننده‌ی این بیمارستان را به تحسین وادار می‌کند.

خداوند از همه‌شان قبول کند و به همه توفیق عنایت فرماید.

سیدعلی خامنه‌ای؛ ۶۷/۵/۴

یک پدیده‌ اعجاب‌انگیز

کد مطلب 6899575
محسن صمیمی

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