ظرفیت مرز و انرژی خورشیدی؛ مسیرهای جدید توسعه تعاون در خراسان جنوبی

غلامحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بخش تعاون یکی از بخشهای مهم اقتصادی استان است که با سرمایههای کوچک مردم میتواند زمینه ایجاد اشتغال و درآمدزایی را فراهم کند.
وی افزود: وضعیت تعاون در خراسان جنوبی در مقایسه با بسیاری از استانها شرایط مناسبی دارد و این موضوع نتیجه همکاری و تعامل میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، اتحادیهها و تعاونیهاست.
حسینی با بیان اینکه نگاه مردم به تعاون نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: در گذشته تعاونیها بیشتر در حوزههای مصرف و مسکن شناخته میشدند، اما امروز هر مجموعهای از افراد که سرمایههای انسانی و مالی خود را کنار هم قرار دهد و مدیریت صحیحی داشته باشد، میتواند در قالب تعاون فعالیت کند.
وی با اشاره به نقش تعاونیها در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: یکی از اقدامات مهم اخیر، ورود تعاونیها به حوزه نیروگاههای خورشیدی است که با توجه به شرایط کشور و نیاز به توسعه انرژیهای پاک، ظرفیت مهمی به شمار میرود.
ظرفیت مرز برای توسعه تجارت تعاونیها
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت مرز استان با افغانستان گفت: باید از توان مرزنشینان برای توسعه صادرات و بهبود معیشت استفاده کرد.
حسینی درباره طرح ساماندهی مبادلات مرزی اظهار کرد: این طرح با هدف قانونی کردن مبادلات، کاهش قاچاق و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه این امر باعث ساماندهی و تعیین سهمیه برای خانواده مرزنشین شد که در استان ما خانوارهای مستقر در ۵۰ کیلومتری مرز، شامل این قانون میشدند، گفت: قانون با توجه به اینکه این کار برای خانوارها شاید سخت باشد، اجازه ورود کارگزارها به این موضوع با ۶ درصد سهمیه دلاری را داده است.
حسینی با اشاره به برخی مشکلات موجود در اجرای این طرح گفت: در حال حاضر برخی خانوارها توانستهاند به طور کامل از سهمیه خود استفاده کنند، اما برخی دیگر هنوز موفق به بهرهمندی از این ظرفیت نشدهاند که نیازمند رفع مشکلات اجرایی است.
وی بیان کرد: اصلاحاتی در قانون ساماندهی مبادلات مرزی در حال پیگیری است که در صورت تصویب میتواند زمینه جهش در استفاده از ظرفیت مرزنشینان، ایجاد شغل پایدار، بهبود معیشت و تقویت نظام تأمین اجتماعی را فراهم کند.
حسینی افزود: در بهار سال جاری حدود ۲۰ هزار خانوار توانستهاند از سهمیههای تعریف شده استفاده کنند، هدف این طرح ایجاد شغل پایدار و درآمد کافی بعد از پنج سال است.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی ادامه داد: با اصلاح قوانین و رفع موانع میتوان زمینه جهش بیشتر در استفاده از ظرفیت مرز و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان را فراهم کرد.
ضرورت اصلاح فرآیندهای تشکیل تعاونی
حسینی با بیان اینکه قرار بود در بخش تعاونی یک سهم ۲۵ درصدی داشته باشیم که به دلایل متعددی این امر محقق نشد افزود: اما در این مقطع اصلاحیهای در قانون تعاون در حال ایجاد است که میتواند بخشی از موانع موجود بر سر راه تعاون را بردارد تا در شرایط و وقت مناسب، کار انجام و انگیزهسازی کند.
وی افزود: امروز در عصر اقتصاد دیجیتال قرار داریم و دیگر نمیتوان برای تشکیل یک شرکت ماهها زمان صرف کرد، بلکه فرآیندها باید به گونهای اصلاح شود که فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاهترین زمان وارد عرصه فعالیت شوند.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی بیان کرد: امید است با اصلاح قوانین و کاهش موانع، بخش تعاون بتواند سهم بیشتری در اقتصاد استان و کشور به دست آورد.
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