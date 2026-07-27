کاراته ایران در اردوی روسیه به اهداف خود رسید/ دنبال کسب مدال نبودیم

سجاد گنج زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: هدف از سفر به روسیه حضور در رقابت های بین المللی بود که یک اردوی مشترک پیش از این مسابقات با مشارکت کاراته کاهای دیگر کشورها برگزار شد که برای ما بسیار مفید بود.

وی افزود: با وجود آنکه یک روز دیرتر نسبت به کشورهای دیگر به شهر محل برگزاری رسیدیم ولی تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. کاراته کاهای با کیفت فنی بالا در این اردو حاضر بودند و نفرات ما خدا را شکر عملکرد مناسبی در اردو داشتند.

سرمربی تیم ملی کاراته ادامه داد: در مسابقات بین المللی آزاد روسیه کشورهای زیادی شرکت نداشتند ولی رقابت ها به دلیل حضور کاراته کاهای خوبی از روسیه سطح بالایی داشت. برای ما مهم این بود که کاراته کاهای اعزامی در یک میدان جدی محک بخورند که البته با کسب دو مدال طلا برای تیم کشورمان همراه بود.

گنج زاده با ابراز رضایت از اعزام به روسیه اظهار داشت: کمپ تمرینی پیش از مسابقات و حضور در رقابت های آزاد که باعث شد اعضای تیم هر کدام چهار تا پنج مبارزه سنگین و سطح بالا انجام دهند و به ما ثابت کردند که انتخاب خوبی داشتیم. در واقع میدانی که کاراته کا تحت فشار قرار گرفته و حتی بازنده باشد مد نظر ما بود. در این رقابت ها به دنبال مدال نبودیم.

وی در پایان گفت: اهدافی از این سفر تعریف کرده بودیم که تا حدود زیادی محقق شد و توانستیم یک دوره تمرینی و مبارزه ای بسیار مفید با بیشترین بهره فنی پشت سر بگذاریم. موفقیت در بازیهای آسیایی هدف اصلی ما خواهد بود که به امید خدا با به آن خواهیم رسید.