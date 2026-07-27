علیرضا نصرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه تاریخی این شهر اظهار کرد: قدیمیترین مستندات مکتوب درباره بیرجند به منابع تاریخی قرن هفتم و هشتم هجری بازمیگردد.
وی افزود: رونق اصلی بیرجند از دوره صفویه آغاز شد و در دوره قاجار، با انتقال مرکز حکمرانی منطقه کوهستان و جنوب خراسان به این شهر، جایگاه سیاسی و اقتصادی آن تثبیت شد.
مدیر میراث فرهنگی بیرجند ادامه داد: قرار گرفتن بیرجند در مسیر تجارت میان هند، پاکستان، ایران و اروپا، نقش مهمی در توسعه این شهر داشت و وجود باغهای تاریخی، بناهای حکومتی و آثار ارزشمند تاریخی، گواه این مرکزیت است.
نصرآبادی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ اثر تاریخی شهرستان بیرجند در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند، گفت: البته تعداد آثار تاریخی شهرستان بسیار بیشتر بوده و برآورد میشود نزدیک به هزار اثر تاریخی در محدوده شهرستان وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تنوع آثار تاریخی بیرجند افزود: محوطههای تاریخی، تپههای باستانی، سنگنگارهها، خانههای تاریخی، بناهای مذهبی و باغهای تاریخی از جمله این آثار هستند که باغ اکبری به عنوان شاخصترین باغ تاریخی بیرجند در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
مدیر میراث فرهنگی بیرجند با بیان اینکه بافت تاریخی شهر حدود ۱۱۰ هکتار وسعت دارد، گفت: محلههایی همچون سرده، پای قلعه، خیرآباد و عقیل از مهمترین بخشهای این بافت تاریخی هستند و آثار ارزشمند معماری در آنها قرار دارد.
نصرآبادی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: بسیاری از بناهای تاریخی مرمت، احیا و با کاربریهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند، هرچند به دلیل گستردگی آثار تاریخی، همچنان نیاز به مرمت و حفاظت بیشتری وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، صنایعدستی را یکی از مهمترین حوزههای اشتغال در شهرستان بیرجند دانست و گفت: صنایعدستی به ویژه در حوزه اشتغال بانوان و مشاغل خانگی نقش بسیار مؤثری دارد.
مدیر میراث فرهنگی بیرجند افزود: توبافی، حولهبافی، سفال و سرامیک، صنایع چرمی، آهنگری و رشتههای متعدد دیگر در شهرستان فعال هستند و در مجموع حدود سه هزار و ۸۰۰ هنرمند صنایعدستی در بیرجند فعالیت میکنند که بخش عمده آنان را بانوان تشکیل میدهند.
نصرآبادی با بیان اینکه میراث فرهنگی در زمینه آموزش، صدور مجوز و حمایت از هنرمندان اقدامات مختلفی انجام میدهد، گفت: پرداخت تسهیلات به فعالان صنایعدستی از برنامههای مهم امسال است که میتواند زمینه توسعه کسبوکارهای خانگی و اشتغال پایدار را فراهم کند.
وی بازار فروش را یکی از مهمترین دغدغههای هنرمندان دانست و افزود: معرفی هنرمندان، حضور در نمایشگاههای استانی و ملی، ایجاد بازارچههای صنایعدستی و راهاندازی خانههای صنایعدستی از جمله اقداماتی است که برای حمایت از تولیدکنندگان انجام میشود.
مدیر میراث فرهنگی بیرجند با اشاره به فعالیت خانه صنایعدستی در خانه تاریخی اعتمادی و همچنین مرکز بیرجندشناسی گفت: این مراکز علاوه بر آموزش، در زمینه تولید و فروش محصولات صنایعدستی نیز فعالیت دارند و نقش مهمی در معرفی هنرهای بومی شهرستان ایفا میکنند.
نصرآبادی بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیرجند تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند علاوه بر حفظ هویت تاریخی شهر، به رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک کند.
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