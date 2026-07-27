افزایش ۴ درصدی تردد در محورهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله جلال‌زاده اظهار کرد: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۸۸ هزار تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به ترکیب ترددهای ثبت‌شده افزود: از مجموع ترددهای بین‌استانی، بیش از ۳۸۳ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۹۰۵ هزار تردد مربوط به خودروهای سبک بوده که بیانگر نقش مهم محورهای خراسان جنوبی در جابه‌جایی مسافر و حمل کالا در شرق کشور است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان، الگوی سفرها را به خوبی نشان می‌دهد، گفت: ۱۷ درصد خودروهای واردشده به استان دارای پلاک خراسان رضوی بوده‌اند. همچنین بیشترین مقاصد خودروهای خروجی از خراسان جنوبی، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بوده است.

جلال‌زاده ادامه داد: در تیرماه امسال ۵۵ هزار و ۹۸۱ دستگاه خودروی غیربومی، معادل ۱۶ درصد خودروهای غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند که از پویایی سفرها در استان حکایت دارد.

وی افزود: بیشترین حضور خودروهای غیربومی در استان نیز در روز ۱۹ تیر به ثبت رسیده که در آن روز، ۶۶ درصد خودروهای مشاهده‌شده در محورهای استان را وسایل نقلیه غیربومی تشکیل داده‌اند.

وی با اشاره به محورهای پرتردد استان عنوان کرد: محورهای قاین-بیرجند، سربیشه-بیرجند و بیرجند-خوسف بیشترین حجم تردد را در تیرماه به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین از برقراری بیش از پنج هزار و ۵۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ خبر داد و گفت: تمامی تماس‌های ثبت‌شده توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها پاسخ داده شده و اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای در اختیار آنان قرار گرفته است.

جلال‌زاده با تأکید بر تداوم حضور شبانه‌روزی نیروهای راهداری و دستگاه‌های امدادی در محورهای استان، گفت: از رانندگان خواستاریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱، سفری ایمن را تجربه کنند.