ثبت رکوردهای مهمتر از مدال توسط شناگران/ شنای ایران در مسیر المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت های ورزش های آبی رده های سنی آسیا در حالی در بانکوک تایلند برگزار شد که تیم ۶ نفره شنا ایران در بخش انفرادی و مواد امدادی موفق به کسب ۹ مدال شامل ۲ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز شد.

مدال های طلا توسط محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه و علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه به دست آمد. تیم ۱۰۰×۴ متر آزاد با ترکیب کیارام کیانی، امیرعلی ثابتی، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری و تیم ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری صاحب مدال نقره شدند و ۵ مدال برنز شنا هم توسط دانیال جهانگیری در مواد ۲۰۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر آزاد، پارسا شهشهانی در ۲۰۰ متر کرال پشت، امیرعلی ثابتی در ۵۰ متر آزاد و ماده ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی با ترکیب کیارام کیانی، محمدمهدی غلامی، امیرعلی ثابتی و دانیال جهانگیری کسب شد.

محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد این شناگران و نتایج کسب شده توضیح داد و گفت: شنا ایران مسیری را از سال ها پیش آغاز کرد و طی نمود تا به امروز و حضور اینچنینی در عرصه رقابت رسید. این مسابقات ، حضور در آن و نتایج به دست آمده هم از دو جنبه برای مان اهمیت دارد؛ اول اینکه شناگران اعزامی در رده سنی جوانان هستند و با عملکردشان نشان دادند که آینده خوبی پیش روی شنای ایران است.

وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه در تیم شنای اعزامی به مسابقات رده های آسیا، از شهرستانی مانند سنندج هم نماینده داشتیم. پیش از این، از برخی شهرها به کرات نماینده در تیم ملی داشتیم اما این اولین بار است از استان کردستان هم بازیکن وارد ترکیب تیم اعزامی توسط فدراسیون شد. این نشان از از توسعه جغرافیایی شنا در کشور دارد؛ مسئله مهمی که در قالب آمایش سرزمین به دنبال آن هستیم و در شنا اینگونه استارت خورده است.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی یادآور شد: تیم ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی در حالی موفق به کسب مدال نقره شد که رکورد ثبت شده توسط این تیم با رکورد رده سنی بزرگسالان مان چند صدم ثانیه اختلاف داشت. در کل درجریان این دوره رقابت های رده های سنی آسیا، رکوردهایی ثبت شد که از تصور خودمان هم دور و بعضا خارج بود. کسب ۹ مدال برای مان خیلی ارزشمند بود اما مهمتر از مدال های به دست آمده، رکوردهای ثبت شده توسط شناگران مان بود. این رکوردها مبنای فنی برای برنامه ریزی های آینده است.

رضوانی همچنین به تشکیل و آغاز به کار ستاد ملی توسعه ورزش‌های المپیکی پایه و مدال‌آور و نشستی که روز یکشنبه در قالب این ستاد و با حضور وزیر ورزش برگزار شد، اشاره داشت و گفت: در این نشست چشم انداز وزیر ورزش در مورد شنا و همچنین دوومیدانی، برای بازی های المپیک ۲۰۳۲ بود. اتفاقا شناگرانی که به مسابقات رده های سنی آسیا اعزام شدند و در ثبت رکورد و مدال آوری عملکردی قابل قبول از خود ثبت کردند، گزینه بسیار خوبی برای برنامه ریزی در قالب این چشم انداز وزیر ورزش هستند. فقط اینکه باید زمینه حضورشان در کمپ های خارج از کشور مهیا شود، در این صورت اطمینان دارم که می توانند کار ویژه ای انجام دهند.

وی همچنین در مورد تیم واترپلو اعزامی به مسابقات ورزش های رده های سنی آسیا و عملکردش که با کسب جایگاه پنجمی همراه بود، گفت: واترپلو در این رقابت ها مدال نگرفت اما این رشته را به جایی رسانده ایم که سال گذشته در مصاف با تیم های بزرگی مانند چین و قزاقستان پیروز شد. به خاطر دوره انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم، من در انتخاب کادر فنی تیم اعزامی به تایلند نقشی نداشتم در غیراینصورت چندنفر در این کادر متفاوت می شدند. البته این را هم باید در نظر داشت که این تیم فقط با دو ماه تمرین، بدون بازی تدارکاتی و پشت سر گذاشتن شرایط جنگی عازم مسابقات شد.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی گفت: در این وضعیت اخیر، شناگران مان شرایط تمرینی بهتری داشتند. واترپلو اما تا دو ماه پیش هیچ تمرینی نداشت و حتی نتوانست بازی تدارکاتی هم داشته باشد. با همه اینها قطعا در نشست های فنی، عملکرد این تیم بررسی خواهد شد تا از نتیجه و خروجی آن برای برنامه ریزی های آینده استفاده کنیم.