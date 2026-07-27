نامه صدها مسئول سابق رژیم صهیونیستی خطاب به ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، حدود ۶۰۰ تن از مسئولان بلندپایه سابق رژیم صهیونیستی با ارسال نامه‌ای خطاب به ترامپ در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا نسبت به خشونت روزافزون شهرک نشینان علیه ساکنان کرانه باختری هشدار دادند.

در این نامه که به امضای مسئولان سابق ارتش رژیم صهیونیستی، موساد، شاباک و وزارت خارجه این رژیم رسیده تاکید شده که حملات شهرک نشینان می‌تواند بسیار ویرانگرتر از عملیات ۷ اکتبر باشد.

در این نامه از مقامات آمریکایی خواسته شده برای اعمال شوند.

لازم به ذکر است که شهرک نشینان صهیونیست هر روز با حمله به خانه‌ها و زمین‌های فلسطینی‌ها در مناطق مختلف کرانه باختری خسارت‌های زیادی به بار می‌آورند.