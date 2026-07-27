به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از آمادهسازی یک هزار و ۸۰۰ قطعه دستسازه و دلساخته مربیان و اعضای این مجموعه برای تقدیم به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این آثار هنری در قالب پویش ملی «هدیه خوبان» و با مشارکت خلاقانه مربیان و اعضای ۲۵ مرکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان تولید شده است.
وی هدف از برگزاری این پویش را ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) دانست و افزود: این حرکت فرهنگی با هدف فراهمآوردن زمینه مشارکت کودکان و نوجوانان در خدمترسانی فرهنگی و هنری به زائران اربعین شکل گرفته و تلاش داریم از طریق این آثار، پیام عشق، ایثار و مظلومیت را به جهانیان منتقل کنیم.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با اشاره به تنوع بالای آثار تولیدی، تصریح کرد: این یک هزار و ۸۰۰ دستسازه شامل طیف گستردهای از تولیدات هنری همچون پیکسل، دلنوشته، نشانک کتاب، عروسکهای محلی و نمدی، زیورآلات، شمع، ظروف سفالی و جاکلیدی با مضامین عاشورایی است و در طراحی آنها بر کاربردیبودن، سبکی و استفاده از نمادهای عاشورایی تأکید شده است.
کوچکنژاد با بیان اینکه مواد قابل حمل مانند پارچه نمدی، فوتر و مهره در تولید آثار به کار رفته، تصریح کرد: توجه به زیستبوم و صنایع دستی بومی ایران و عراق نیز مورد نظر مربیان و اعضای کانون قرار داشته است.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مربیان و آینده سازان ایران اسلامی، اظهار امیدواری کرد: این آثار پس از آمادهسازی نهایی، از طریق سفیران فرهنگی هر استان در مسیر پیادهروی اربعین به زائران کودک و نوجوان اهدا شود و بتواند جلوهای از مهر و معرفت حسینی را به نمایش بگذارد.
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