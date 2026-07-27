علیرضا رزم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۷۵۳ تعاونی فعال در سطح استان وجود دارد که در رشتههای مختلفی از جمله اعتبار، خدمات، صنایع دستی، تولیدی، حملونقل، سهام، مصرف و معدن فعالیت میکنند.
وی افزود: بر اساس رشته فعالیتهای مشابه، ۹ اتحادیه در استان تشکیل شده و تعاونیهای خراسان جنوبی توانستهاند برای ۱۲ هزار و ۱۴۹ نفر اشتغال ایجاد کنند.
رزم با اشاره به حضور تعاونیهای استان در نمایشگاههای مختلف گفت: سال گذشته ۱۳ نمایشگاه داخلی و بینالمللی با حضور تعاونیهای خراسان جنوبی برگزار شد و برخی از این شرکتها در نمایشگاههای خارج از کشور نیز حضور پیدا کردند.
مدیر تعاون خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه صادرات نیز شرکتهای تعاونی استان سال گذشته ۳۰ میلیون دلار صادرات داشتند و در چهار ماهه نخست امسال نیز نزدیک به ۶ میلیون دلار صادرات انجام شده که حدود پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی کشورهای افغانستان، قطر، روسیه و عراق را از جمله مقاصد صادراتی تعاونیهای استان عنوان کرد و گفت: فرش، زرشک، عناب، محصولات کشاورزی، شترمرغ، گوشت سفید و مرغ از جمله کالاهای صادراتی تعاونیهای خراسان جنوبی بوده است.
برگزاری ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش برای تعاونیها
رزم با اشاره به اقدامات انجام شده برای توانمندسازی تعاونیها بیان کرد: آموزش یکی از محورهای مهم فعالیتها بوده و سال گذشته حدود ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش برای اعضای تعاونیها برگزار شد.
وی افزود: این آموزشها در حوزههای قوانین و مقررات، صادرات، مدیریت و سایر نیازهای تعاونیها با همکاری اتاق تعاون و استفاده از اساتید مجرب برگزار شده است.
مدیر تعاون خراسان جنوبی همچنین از انجام حدود ۳۰۰ مورد نظارت بر شرکتهای تعاونی استان خبر داد و گفت: مشاورههای حقوقی و تخصصی لازم نیز برای حرکت تعاونیها در مسیر درست ارائه شده است.
تشکیل ۲۵ تعاونی انرژی خورشیدی در استان
رزم با اشاره به توسعه تعاونیهای انرژیهای تجدیدپذیر در استان گفت: سال گذشته ۲۵ شرکت تعاونی در حوزه انرژی خورشیدی تشکیل یا تغییر وضعیت دادند.
وی ادامه داد: این تعاونیها توانستند ۱۱ مگاوات برق تولیدی خود را به شبکه برق کشور متصل کنند و بیش از هفت هزار نفر نیز در این تعاونیها عضو شدند.
مدیر تعاون خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: فعالیت این تعاونیها زمینه ایجاد ۱۴۹ فرصت شغلی را فراهم کرده و امسال نیز سه تعاونی جدید در حوزه انرژی خورشیدی تشکیل شده است.
تسهیل تشکیل تعاونیها با سامانه هوشمند
رزم با اشاره به روند تشکیل شرکتهای تعاونی در استان اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، درخواستهای مربوط به تشکیل تعاونی و ایجاد کسبوکار را پیگیری میکند.
وی افزود: متقاضیان میتوانند با مراجعه به این سامانه، فرآیند تشکیل شرکت تعاونی را دنبال کنند و کارشناسان اداره کل نیز در کنار آنها برای رفع مشکلات و ارائه راهنماییهای لازم حضور دارند.
مدیر تعاون خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با توجه به ناترازیهای موجود در بخش انرژی، بخش تعاون نیز برای کمک به توسعه این صنعت ورود پیدا کرد.
وی افزود: با تأکید استاندار خراسان جنوبی، اولویت در زمینه حمایتها، واگذاریها و مشوقها به شرکتهای تعاونی داده شد و در همین راستا اقدامات موثری برای توسعه تعاونیهای انرژی خورشیدی انجام گرفت.
رزم بیان کرد: پس از تشکیل شرکتهای تعاونی در این حوزه، موضوع اتصال آنها به شبکه برق و بهرهمندی از حمایتهای مربوط به خرید تجهیزات و پنلهای خورشیدی پیگیری شد.
مدیر تعاون خراسان جنوبی همچنین از برنامهریزی برای مشارکت کارکنان دولت و خانوادههای آنان در این حوزه خبر داد و گفت: اطلاعرسانی لازم به دستگاههای اجرایی انجام شده تا افراد بتوانند با تشکیل تعاونی، از ظرفیت انرژی خورشیدی استفاده کنند.
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