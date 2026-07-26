اولویت بندی خدمات آزمایشگاهی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، کاظم وطن خواه، در نشست معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با قدردانی از تلاشهای معاونان درمان، مدیران و کارکنان آزمایشگاههای کشور، از آمادگی مطلوب شبکه آزمایشگاهی کشور برای تداوم ارائه خدمات تشخیصی در شرایط بحران خبر داد و بر نقش راهبردی این شبکه در پشتیبانی از نظام سلامت تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه خدمات آزمایشگاهی در نظام سلامت اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد تصمیمگیریهای تشخیصی و درمانی بر پایه نتایج آزمایشگاهی انجام میشود و استمرار این خدمات، نقشی تعیینکننده در حفظ کیفیت خدمات سلامت دارد.
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت با بیان اینکه بیش از ۸ هزار آزمایشگاه بهداشتی و درمانی در سراسر کشور در قالب یک شبکه منسجم فعالیت میکنند، افزود: این شبکه یکپارچه از مراکز روستایی تا آزمایشگاههای مرجع استانی و کشوری، امکان ارائه خدمات تشخیصی در گستردهترین سطح را فراهم کرده و در شرایط ویژه نیز کارآمدی خود را بهخوبی نشان داده است.
وطن خواه با اشاره به برگزاری منظم مانورهای آمادگی در سالهای اخیر، گفت: اجرای مانورهای تخصصی و سناریوهای شبیهسازیشده در حوزه آزمایشگاهی، موجب افزایش آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی برای مدیریت شرایط بحرانی شده و تجربه ارزشمند حاصل از این تمرینها در مدیریت بحرانهای اخیر بهخوبی به کار گرفته شد.
وی با تأکید بر اهمیت تصمیمگیری متناسب با شرایط هر منطقه افزود: دانشگاههای علوم پزشکی با اتکا به ظرفیتهای بومی و تجربه مدیران و کارشناسان خود، توانستند متناسب با شرایط موجود، بهترین تصمیمها را برای استمرار خدمات آزمایشگاهی اتخاذ کنند و وزارت بهداشت نیز پشتیبانی لازم را از این اقدامات به عمل آورده است.
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت، همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مشترک بخشهای بهداشت، درمان و آزمایشگاههای خصوصی تأکید کرد و گفت: همافزایی میان تمامی بخشهای شبکه آزمایشگاهی کشور موجب شد حتی در شرایط خاص نیز روند ارائه خدمات تشخیصی بدون وقفه ادامه یابد.
وطن خواه با اشاره به اولویتبندی خدمات آزمایشگاهی، خاطرنشان کرد: آزمایشهای مرتبط با غربالگری نوزادان، مراقبت از مادران باردار، بیماران خاص و صعبالعلاج، خدمات اورژانسی و سایر آزمایشهای حیاتی در اولویت برنامههای وزارت بهداشت قرار دارد و تمامی تمهیدات لازم برای استمرار این خدمات پیشبینی شده است.
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت در پایان، مدیریت هوشمندانه منابع، استفاده بهینه از تجهیزات و ظرفیتهای موجود، تقویت همکاری میان دانشگاهها و بهرهگیری از توان بخش خصوصی را از مهمترین عوامل موفقیت شبکه آزمایشگاهی کشور در شرایط بحران برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاریها، خدمات تشخیصی کشور با کیفیت به مردم ارائه شود.
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