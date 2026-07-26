اربعین فرصتی ارزشمند و پربرکت برای همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی بعد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اربعین با اشاره به حجم بالای تردد زائران از محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در ایام اربعین بین ۶ تا ۷ میلیون زائر از استان همدان عبور میکنند و این رویداد یک فرصت استثنایی و رایگان برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان به شمار میرود.
وی با انتقاد از شیوههای سنتی معرفی توانمندیهای همدان افزود: لازم است برای بهرهبرداری هرچه بهتر از این فرصت بستههای فرهنگی جدید و متناسب با شرایط این ایام طراحی و تهیه شود تا بتوان داشتههای تاریخی، فرهنگی و مذهبی استان را به زائران معرفی کرد.
استاندار همدان تصریح کرد: در این بستهها باید معرفی مشاهیر، علما، جاذبههای تاریخی و مذهبی و همچنین اماکنی همچون آرامگاه حیقوق نبی(ع) مورد توجه قرار گیرد تا زائرانی که از این استان عبور میکنند، شناخت دقیقتر و جامعتری از ظرفیتهای همدان به دست آورند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زائران دستکم یک شب در استان اقامت دارند، گفت: این فرصت نباید بهسادگی از دست برود و لازم است با برنامهریزی منسجم از حضور زائران برای معرفی بیشتر استان و تقویت زمینههای اقتصادی و گردشگری استفاده شود.
ملانوری شمسی در ادامه با اشاره به تقویت زیرساختهای خدماتی و نمایشگاهی در ایام اربعین افزود: تعداد غرفههای صنایعدستی در مسیر بازگشت زائران از ۳۲ غرفه به ۶۰ غرفه افزایش یافته است که این اقدام ضمن کمک به معیشت خانوادهها و فعالان این حوزه، زمینه معرفی محصولات و تولیدات استان همدان به زائران و دیگر استانها را نیز فراهم میکند.
وی همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیتهای گردشگری سلامت، مراکز اقامتی، هتلها و رستورانهای استان در ایام اربعین تاکید کرد و گفت: باید از این بستر برای معرفی جامع خدمات و توانمندیهای همدان استفاده شود و فعالان اقتصادی نیز در این ایام ظرفیتهای خود را بهخوبی عرضه کنند.
وی با اشاره به آغاز اوج سفرهای اربعین از روز آینده، خواستار تسریع در آمادهسازی بستههای فرهنگی، برنامههای اطلاعرسانی و فراهمسازی تسهیلات لازم برای زائران شد و افزود: بهویژه در مسیر بازگشت، باید خدمات مناسب و برنامهریزی دقیقی برای زائران در نظر گرفته شود.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: اربعین یک فرصت ارزشمند و پربرکت برای استان همدان است و باید با نگاهی هدفمند، از این ظرفیت در مسیر توسعه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان بهره گرفت.
نظر شما