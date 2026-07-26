به گزارش خبرنگار مهر، توفیق امیری پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آماده‌باش کامل نیروهای راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: با استقرار ماشین‌آلات راهداری و اجرای گسترده اقدامات ایمن‌سازی برای ارائه خدمات به زائران مهیا شده است.

وی افزود: باتوجه به حجم بالای تردد زوار اربعین حسینی(ع) در محورهای اهواز - آبادان و محور بندرامام خمینی (ره) آبادان اکیپ گشت های ثابت و سیار راهداری بصورت شبانه روزی خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی(ع) درحال انجام می باشد.

سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شادگان ادامه داد: گشت‌های راهداری دردو محور مواصلاتی جهت تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای مشغول به فعالیت هستند و تا پایان پیک تردد زوار اربعین حسینی (ع) خدمات رسانی را انجام خواهند داد.

امیری پور تأکید کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شادگان با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های اجرایی، در آماده‌باش کامل قرار دارد و با اجرای اقدامات راهداری و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، تلاش می‌کند شرایطی مناسب برای تردد ایمن و روان زائران اربعین در شهرستان فراهم شود.