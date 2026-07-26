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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

آماده‌باش راهداری شادگان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

آماده‌باش راهداری شادگان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

شادگان ـ سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شادگان از آماده‌باش کامل نیروهای راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، توفیق امیری پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آماده‌باش کامل نیروهای راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: با استقرار ماشین‌آلات راهداری و اجرای گسترده اقدامات ایمن‌سازی برای ارائه خدمات به زائران مهیا شده است.

وی افزود: باتوجه به حجم بالای تردد زوار اربعین حسینی(ع) در محورهای اهواز - آبادان و محور بندرامام خمینی (ره) آبادان اکیپ گشت های ثابت و سیار راهداری بصورت شبانه روزی خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی(ع) درحال انجام می باشد.

سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شادگان ادامه داد: گشت‌های راهداری دردو محور مواصلاتی جهت تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای مشغول به فعالیت هستند و تا پایان پیک تردد زوار اربعین حسینی (ع) خدمات رسانی را انجام خواهند داد.

امیری پور تأکید کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شادگان با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های اجرایی، در آماده‌باش کامل قرار دارد و با اجرای اقدامات راهداری و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، تلاش می‌کند شرایطی مناسب برای تردد ایمن و روان زائران اربعین در شهرستان فراهم شود.

کد مطلب 6899487

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