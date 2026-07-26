 ۳ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در نائین کشف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق و توزیع خارج از شبکه سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نائین هنگام کنترل و پایش محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن این خودرو و انجام بازرسی‌های لازم، موفق شدند ۳ هزار و ۶۲۰ لیتر گازوئیل را که خارج از شبکه توزیع و به‌صورت غیرقانونی حمل می‌شد، کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین ادامه داد: در این رابطه، راننده متخلف شناسایی شد و برای وی پرونده قانونی تشکیل شد که این پرونده برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.

وی با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و متخلفان حوزه سوخت تصریح کرد: قاچاق و توزیع غیرقانونی فرآورده‌های نفتی، علاوه بر وارد کردن خسارت به اقتصاد کشور، موجب تضییع حقوق عمومی و هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود و از همین رو پلیس با این‌گونه تخلفات با قاطعیت برخورد می‌کند.

براهیمی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر مسیرهای مواصلاتی، اجازه سوءاستفاده از سرمایه‌های ملی را به سودجویان نخواهند داد و مقابله با قاچاق سوخت به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق، نگهداری یا توزیع خارج از شبکه سوخت و فرآورده‌های نفتی، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.