به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خیلی وقتها انتخاب رنگ فقط یک خرید ساده به نظر میرسد، اما همان تصمیم کوچک میتواند روی دوام، ظاهر و حتی هزینههای آینده شما اثر بگذارد.
اگر محیط شما صنعتی، ساختمانی یا در معرض رطوبت و نور باشد، تفاوت بین این دو گزینه بیشتر از چیزی است که در نگاه اول دیده میشود.
رنگ اپوکسی چیست و چه زمانی انتخاب خوبی است؟
رنگ اپوکسی بیشتر به خاطر مقاومت بالا و چسبندگی مناسب شناخته میشود و معمولا برای کفها، سولهها، پارکینگها و فضاهایی که فشار مکانیکی دارند استفاده میشود.
اگر هدف شما سطحی مقاوم، یکدست و قابل شستوشو باشد، اپوکسی میتواند گزینهای جدی باشد. به همین دلیل بسیاری از افراد هنگام خرید رنگ اپوکسی ابتدا سراغ آن میروند. با این حال، اپوکسی همیشه بهترین انتخاب نیست.
این رنگ در برابر نور مستقیم خورشید و برخی شرایط محیطی، محدودیتهایی دارد و اگر درست انتخاب نشود، ممکن است بعد از مدتی تغییر رنگ یا افت کیفیت پیدا کند.
همینجاست که شناخت شرایط اجرا اهمیت پیدا میکند؛ چون انتخاب خوب، فقط به نام محصول وابسته نیست، بلکه به محل مصرف و نوع کاربری هم بستگی دارد.
رنگ پلی اورتان چه تفاوتی ایجاد میکند؟
وقتی صحبت از انعطاف، مقاومت در برابر نور و حفظ ظاهر در طول زمان میشود، پلیاورتان وارد میدان میشود.
این نوع رنگ برای فضاهایی که زیبایی، دوام سطح و مقاومت در برابر شرایط محیطی مهم است، کاربرد زیادی دارد.
خیلی از خریداران هنگام خرید رنگ پلی اورتان به این نتیجه میرسند که برای بعضی پروژهها، این گزینه منطقیتر از اپوکسی است.
پلیاورتان معمولا در جاهایی بهتر جواب میدهد که سطح در معرض آفتاب، سایش یا تغییرات دمایی قرار دارد.
اگرچه ممکن است در برخی پروژهها هزینه اولیه آن کمی بیشتر باشد، اما در بلندمدت میتواند از نظر دوام و حفظ کیفیت، انتخاب اقتصادیتری باشد.
همین تفاوت باعث میشود که مقایسه این دو رنگ فقط بر اساس قیمت، اشتباه رایجی باشد که خیلیها مرتکب میشوند.
اشتباههای رایج در انتخاب رنگ
یکی از مهمترین خطاها این است که افراد فقط به قیمت نگاه میکنند. در حالی که رنگ ارزانتر، اگر متناسب با شرایط پروژه نباشد، خیلی زود هزینههای ترمیم و بازسازی بهدنبال دارد.
اشتباه بعدی، نادیده گرفتن نوع سطح و میزان رفتوآمد است. برای مثال، رنگی که برای یک فضای سرپوشیده مناسب است، لزوما برای فضای باز یا صنعتی بهترین عملکرد را ندارد. از طرف دیگر، بعضیها بدون توجه به زیرسازی و شرایط اجرا، تنها روی نام محصول تمرکز میکنند. این موضوع باعث میشود حتی بهترین محصول هم نتیجه مطلوب ندهد.
بنابراین قبل از هر خرید، باید محیط، میزان رطوبت، نور، سایش و نوع استفاده را بررسی کرد. انتخاب درست وقتی شکل میگیرد که همه این عوامل کنار هم دیده شوند، نه فقط یک ویژگی خاص.
رنگ نسوز و نقش آن در انتخابهای تخصصی
در کنار این دو گزینه، گاهی صحبت از رنگ نسوز هم مطرح میشود؛ مخصوصا در فضاهایی که دما بالا میرود یا تجهیزات حرارتی وجود دارد.
رنگ نسوز با رنگهای معمولی تفاوت دارد و برای تحمل شرایط خاص طراحی شده است. به همین دلیل نباید آن را با اپوکسی یا پلیاورتان یکی دانست، اما آشنایی با آن کمک میکند انتخاب دقیقتری داشته باشید.
اگر پروژه شما در محیطی با گرمای زیاد، تجهیزات صنعتی یا تماس مداوم با حرارت اجرا میشود، ممکن است رنگ نسوز گزینهای ضروری باشد. همین موضوع نشان میدهد که انتخاب رنگ، یک تصمیم عمومی نیست و باید بر اساس کاربرد واقعی انجام شود.
در بسیاری از پروژهها، مشاوره درست قبل از خرید، از هزینههای بعدی جلوگیری میکند و نتیجه نهایی را حرفهایتر میسازد.
کدام انتخاب اشتباه است؟
واقعیت این است که نه اپوکسی همیشه بهتر است و نه پلیاورتان در همه شرایط برنده میشود. هرکدام جای درست خودشان را دارند و اگر بدون شناخت انتخاب شوند، نتیجه میتواند ناامیدکننده باشد. برای همین، هنگام خرید رنگ پلی اورتان یا خرید رنگ اپوکسی باید به کاربرد واقعی، شرایط محیطی و هدف نهایی توجه کرد.
اگر هم محیط شما شرایط خاص حرارتی دارد، بررسی رنگ نسوز میتواند مسیر انتخاب را کاملتر کند. در نهایت، انتخاب درست یعنی رنگی را بخرید که با نیاز پروژه هماهنگ باشد، نه فقط رنگی که اسمش بیشتر شنیده شده یا قیمتش پایینتر است. همین تفاوت ساده، میتواند کیفیت کار شما را برای مدت طولانی تضمین کند.
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