میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای اربعین حسینی اظهار کرد: شیوهنامه اربعین حدود ۱۰ روز پیش به تمامی استانها ابلاغ شد. همچنین ستاد مرکزی اربعین وزارت آموزش و پرورش تشکیل و تقسیم کار میان بخشهای مختلف انجام شده و مصوبات جلسات نیز به همه استانها، بهویژه استانهای مرزی، ابلاغ شده است.
وی افزود: استانهای خوزستان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و سیستان و بلوچستان به دلیل نقش مستقیم در اعزام زائران، عضو ستاد مرکزی اربعین وزارت آموزش و پرورش هستند. دبیرخانه کشوری اربعین نیز در استان خوزستان مستقر است و هماهنگی و مدیریت فعالیت استانها را بر عهده دارد.
باقری با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف ستاد اربعین آموزش و پرورش، تسهیل و روانسازی فرآیند حضور زائران است، گفت: زائران سیدالشهدا (ع) با عشق و ارادت خود در این مسیر حضور پیدا میکنند و وظیفه ما این است که شرایط را برای حضور هرچه بهتر دانشآموزان و فرهنگیان در این فضای معنوی فراهم کنیم.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، ارتقای خدمات پشتیبانی و رفاهی را از دیگر سیاستهای این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: مدارسی که در مسیر تردد زائران قرار دارند و امکان اسکان و پذیرایی از فرهنگیان و دانشآموزان را دارند، با همکاری ادارهکل پشتیبانی و رفاه شناسایی شدهاند و اطلاعات آنها در سامانه اسکان وزارت آموزش و پرورش بارگذاری شده است تا زائران بتوانند در مسیر رفت یا بازگشت از این ظرفیت استفاده کنند.
وی با اشاره به تکریم مدیران مدارس فعال در خدمترسانی به زائران افزود: مدیرانی که در ایام اربعین امکانات مدارس خود را در اختیار زائران قرار میدهند و برای خدمترسانی تلاش میکنند، شناسایی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
باقری ادامه داد: تاکنون حدود ۱۰۰ موکب برای خدمترسانی اعلام آمادگی کردهاند که بخشی از آنها فعالیت خود را آغاز کردهاند و تعدادی نیز در حال راهاندازی هستند. این موکبها عمدتاً به صورت خودجوش و با مشارکت دانشآموزان و فرهنگیان اداره میشوند.
وی درباره برنامههای آموزش و پرورش برای پیادهروی جاماندگان اربعین نیز گفت: آموزش و پرورش در کنار سایر دستگاهها و نهادهای فرهنگی، در مسیرهای برگزاری این مراسم حضور فعال خواهد داشت و در بسیاری از مناطق با برپایی یا حمایت از موکبها و در اختیار قرار دادن فضاهای آموزشی، به زائران خدمترسانی میکند.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح «هر مدرسه یک موکب» اظهار کرد: مدارسی که در مسیر پیادهروی جاماندگان قرار دارند، با تکیه بر ظرفیت هیئتهای دانشآموزی، اقدام به برپایی موکب میکنند و دانشآموزان نیز به عنوان خادم، مداح، برگزارکننده مراسم عزاداری و فعال فرهنگی در این موکبها نقشآفرینی خواهند کرد. به گفته وی، این دو محور، مهمترین برنامههای آموزش و پرورش برای مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در سراسر کشور است.
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