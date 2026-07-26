هوشیاری لکوموتیوران در سوادکوه پلنگ ایرانی را از مرگ نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک قلاده پلنگ ایرانی که در یکی از تونل‌های مسیر راه‌آهن سوادکوه گرفتار شده بود، با هوشیاری لکوموتیوران و کاهش به‌موقع سرعت قطار، از مرگ نجات یافت.

راننده قطار پس از مشاهده پلنگ در مسیر ریلی، با ترمزگیری و کاهش سرعت، فرصت لازم را برای خروج این گونه ارزشمند از محدوده تونل فراهم کرد و از وقوع حادثه جلوگیری شد.

پلنگ ایرانی از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید حیات‌وحش کشور به شمار می‌رود و محورهای ارتباطی از جمله خطوط ریلی، از عوامل تهدیدکننده زیستگاه این گونه محسوب می‌شوند.

این اقدام مسئولانه لکوموتیوران، نمونه‌ای از نقش آگاهی و دقت عوامل حمل‌ونقل در کاهش تلفات حیات‌وحش و حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری در زیستگاه‌های طبیعی مازندران است.