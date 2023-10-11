علیرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصویر ردپای پلنگ روز گذشته هجدهم مهرماه در زیستگاه‌های آزاد بخش مرکزی نائین ثبت شد، اظهار داشت: باید توجه داشت که در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین تعدادی پلنگ وجود دارد که طی سال‌های اخیر زادآوری نیز داشتند اما برای نخستین بار است که حضور پلنگ در زیستگاه‌های آزاد نائین ثبت شده است.

وی با بیان اینکه فعلاً ردپای پلنگ ثبت شده اما جزئیاتی از آن در دست نیست، افزود: در مناطق آزاد نائین تعدادی حیات وحش زیست می‌کنند. در تلاش هستیم با دوربین تله‌ای دوباره تصویر یا ردی از این پلنگ پیدا کنیم زیرا این محدوده در نزدیکی منطقه حفاظت شده کهیاز اردستان و شیرکوه است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین خاطرنشان کرد: پناهگاه حیات وحش عباس آباد از گذشته زیستگاه پلنگ ایرانی بوده و طی یک دهه اخیر نیز شاهد زادآوری این گونه ارزشمند در عباس آباد بوده‌ایم.

رضایی اضافه کرد: سال گذشته تصاویر یک قلاده پلنگ ماده با دو توله و پیش تر آن نیز تصاویر یک جفت پلنگ همراه با توله‌ها ثبت شده بود.

وی تصریح کرد: احیا جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات وحش از جمله پلنگ در زیستگاه‌های آزاد بخش مرکزی نائین علیرغم خشکسالی‌های اخیر و با توجه به تقویت اقدامات حفاظتی، گشت و کنترل مناطق، لایروبی چشمه ساران و انجام آموزش‌های زیست محیطی و استفاده از ظرفیت دوستداران محیط‌زیست حاصل شده است. نتایج امیدبخشی از احیا جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات وحش در مناطقی از زیستگاه‌های آزاد بخش مرکزی شهرستان نائین حاصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد با وسعتی معادل ۳۰۵ هزار هکتار در شرق استان اصفهان و در شهرستان نائین قرار گرفته‌است.

این منطقه یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های یوزپلنگ و از زیستگاه‌های منتخب پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است. علاوه بر یوزپلنگ آسیایی جمعیت‌های قابل توجهی از گونه‌های کمیاب و در خطر انقراض کشور از جمله پلنگ ایرانی، گربه شنی، شاه‌روباه، هوبره، جبیر، زاغ بور در آن زیست می‌کنند.

عباس آباد در سال ۱۳۸۹ از منطقه حفاظت شده به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. پناهگاه حیات وحش عباس آباد شامل منطقه کوهستانی- دشتی و تنوع زیستگاهی بسیار مناسب و بکر در قلب کویر است.

پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین، بهشت گربه سانان کم یاب نامیده می‌شود و در یک دهه اخیر مامنی برای گونه پلنگ ایرانی بوده و گزارش‌ها حاکی از بهبود جمعیت این گربه‌سان در عباس آباد است.