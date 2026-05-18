به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تلفات جاده ای زنگ خطری برای تنوع زیستی است، اظهار کرد: از این جهت بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی، کاهش سرعت در مناطق حساس و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی مسیرهای عبور حیوانات

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه تصادفات جاده‌ای تنها به خسارت‌های انسانی و مالی محدود نمی‌شود، گفت: حیات‌وحش نیز به‌طور مستقیم از این حوادث آسیب می‌بیند.

خانی ادامه داد: حوادث به‌گونه‌ای که علاوه بر رنج و تلف شدن حیوانات، کاهش جمعیت گونه‌های ارزشمند، ناایمن شدن جاده‌ها و تحمیل هزینه‌های اقتصادی به رانندگان و متولیان راه‌ها را نیز به دنبال دارد.

وی با اشاره به وقوع سه مورد تلفات جاده‌ای در اردیبهشت‌ماه امسال برای خزندگان و... از جمله سوسمار خاردم ایرانی در محور بیرجند – خوسف – قلعه‌زری، گفت: متأسفانه این تلفات در فاصله زمانی ۱۴ روز ثبت شده و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی‌تر به نقاط حادثه‌خیز و زیستگاه‌های حیات‌وحش در کنار جاده‌هاست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: همه ساله گونه‌های متعددی از حیات‌وحش، از پستانداران و پرندگان گرفته تا خزندگان، قربانی تصادفات جاده‌ای می‌شوند،

خانی ادامه داد: در حالی که کاهش سرعت تا ۸۰ کیلومتر در ساعت تنها در نقاط حساس، به‌طور میانگین حدود دو دقیقه به زمان یک سفر ۲۰۰ کیلومتری اضافه می‌کند، در نتیجه این پرسش مطرح است که آیا نمی‌توان برای نجات جان یک حیوان، همین چند دقیقه زمان را صرف کرد.

وی گفت: زیستگاه، امنیت و تغذیه سه عامل اصلی تداوم حیات‌وحش در یک منطقه هستند و نبود هر یک از این عوامل، تهدیدی جدی برای بقای گونه‌ها محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تأکید کرد: در کنار این عوامل، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، تخریب زیستگاه، آلودگی خاک و آب و به‌ویژه جاده‌ها از مهم‌ترین تهدیدها برای خزندگان و سایر گونه‌های حیات‌وحش به شمار می‌روند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی با اشاره به نقش انسان در تشدید این وضعیت، گفت: متأسفانه هنوز در بخشی از جامعه، نگاه درستی نسبت به حیات‌وحش وجود ندارد و برخی گونه‌ها مانند مار، جغد، پلنگ و دیگر جانوران، به‌اشتباه خطرناک یا شوم تلقی می‌شوند.

خانی تصریح کرد: این در حالی است که ترس، انزجار و تنفر از برخی گونه‌ها، یکی از عوامل مهم نابودی آن‌ها در طول زمان بوده است

وی با استناد به هشدار اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی یادآور شد: این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۰۸ میلادی، تلفات جاده‌ای را یکی از تهدیدهای جدی برای تنوع زیستی معرفی کرده و تأکید داشته است که این عامل می‌تواند آثار بلندمدتی بر اکوسیستم‌ها بر جای بگذارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی عمومی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم، یادآور شد: رعایت سرعت مجاز، کاهش سرعت در محدوده‌های حساس، پرهیز از رانندگی خطرآفرین، استانداردسازی جاده‌ها و ایجاد کریدورهای ارتباطی روگذر و زیرگذر از مهم‌ترین راهکارهای کاهش تلفات جاده‌ای حیات‌وحش است.