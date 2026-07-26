آموزش تاریخ انقلاب در باغ‌ موزه قصر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین صادقی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان تهران، نیز دانشگاه فرهنگیان را یکی از راهبردیترین مراکز آموزشی کشور توصیف کرد و گفت: سرمایهگذاری برای تربیت معلم، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است؛ زیرا معلمان، تربیتکننده نسلهای آینده هستند.
وی با بیان اینکه معلمان باید در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و علمی در تراز انقلاب اسلامی رشد کنند، افزود: ظرفیتهای باغموزه قصر از جمله اسناد تاریخی، فضای موزه و روایتهای زندانیان سیاسی پیش از انقلاب، میتواند نقش مهمی در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به دانشجومعلمان ایفا کند.
صادقی تأکید کرد: دانشجویان و معلمان با بهرهگیری از این تجربههای عینی، مفاهیم تاریخی را بهتر درک کرده و آن را در آینده به دانشآموزان منتقل خواهند کرد.
روایت شاهدان تاریخ از سالهای مبارزه
در بخش دیگری از این مراسم، اسدالله بادامچیان، سیدمحمود رضویان، پروین سلیحی رئیس کانون زنان زندانی سیاسی پیش از انقلاب، فاطمه عباسی دبیر کانون، رضوانه دباغ عضو کانون و منظر خیر حبیب الهی از فعالان سیاسی پیش از انقلاب با بیان خاطرات و روایتهایی از دوران مبارزه و سالهای حبس در زندان قصر، بر اهمیت ثبت و انتقال تجربههای تاریخی به نسل جوان تأکید کردند.
سخنرانان این بخش، تفاهمنامه میان باغموزه قصر و دانشگاه فرهنگیان را گامی مؤثر در پیوند آموزش دانشگاهی با روایتهای دستاول تاریخ انقلاب اسلامی دانستند.و بر ضرورت بهرهگیری دانشجومعلمان از تجربههای عینی مبارزان انقلاب تأکید کردند.
در پایان این آیین، متن تفاهمنامه همکاری میان باغموزه قصر و دانشگاه فرهنگیان استان تهران بهصورت نمادین بر روی بنری در محل مراسم نصب شد و مسئولان دو مجموعه به همراه پیشکسوتان انقلاب اسلامی و زندانیان سیاسی پیش از انقلاب آن را امضا کردند تا این سند به عنوان یادگاری و بخشی از اسناد ماندگار مرکز اسناد و مطالعات باغموزه قصر نگهداری شود.
بر اساس این تفاهمنامه، دو مجموعه در زمینه برگزاری دورههای آموزشی، کارگاهها، نشستهای علمی و پژوهشی، نمایشگاههای مشترک، استفاده از ظرفیتهای اسنادی و تاریخی باغموزه قصر و همچنین برگزاری بخشی از درس «انقلاب اسلامی» در این مجموعه همکاری خواهند کرد؛ اقدامی که با هدف تقویت آموزش هویتمحور، ارتقای دانش تاریخی دانشجومعلمان و پیوند آموزش نظری با تجربههای میدانی دنبال میشود.
در مراسم امضا تفاهمنامه همکاری باغموزه قصر و دانشگاه فرهنگیان استان تهران مطرح شد
وایت دانشگاهی انقلاب در باغ موزه قصر
تفاهمنامه همکاری باغموزه قصر و دانشگاه فرهنگیان استان تهران با هدف پیوند آموزش دانشگاهی و روایتهای عینی تاریخ انقلاب اسلامی با حضور مدیران دو مجموعه و پیشکسوتان انقلاب به امضا رسید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان باغموزه قصر و دانشگاه فرهنگیان استان تهران، صبح روز یکشنبه چهارم مرداد با حضور مدیران دو مجموعه، جمعی از پیشکسوتان انقلاب اسلامی و زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب در مرکز اسناد و مطالعات باغموزه قصر برگزار شد.
این تفاهمنامه با هدف گسترش تعاملات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تاریخی دو مجموعه و فراهم کردن زمینه برگزاری بخشی از آموزشهای دانشجومعلمان در فضای باغموزه قصر به امضا رسید.
باغموزه قصر، کلاس درس روایت انقلاب
ناصر قاسمی، رئیس باغموزه قصر با اشاره به اهداف این تفاهمنامه گفت: باغموزه قصر در کنار مأموریتهای فرهنگی و تاریخی خود، تلاش میکند هویت انقلابی این مجموعه را بیش از گذشته احیا کند و آن را به فضایی برای آموزش تجربهمحور تبدیل کند.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه، دو واحد آموزشی کاربردی در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی، مبارزات انقلابی و روایت زندانیان سیاسی پیش از انقلاب برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد تا معلمان آینده کشور، علاوه بر آموزشهای نظری، در فضای واقعی تاریخ انقلاب حضور یافته و مفاهیم را به صورت عینی درک کنند.
قاسمی با اشاره به تجربه برگزاری کلاسهای درس در فضای باغموزه اظهار کرد: آموزش در کنار سلولها، اسناد تاریخی و روایتهای شاهدان عینی، تأثیر عمیقتری نسبت به آموزش صرفاً کلاسی دارد و میتواند در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل جدید نقش مؤثری ایفا کند.
وی همچنین از تدوین سرفصلهای آموزشی با همکاری استادان دانشگاه و پیشکسوتان انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم حضور دانشجومعلمان در باغموزه، آموزشی فشرده، کاربردی و اثرگذار باشد.
معلم، روایتگر تاریخ و تربیتکننده نسل آینده
علی محمدی، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران نیز با تأکید بر اهمیت آموزشهای میدانی گفت: گاهی یک حضور، یک مشاهده و یک تجربه عینی، اثری بهمراتب بیشتر از ساعتها آموزش نظری دارد و میتواند منشأ تحول در نگاه دانشجویان باشد.
وی معلمان را «روایتگران و تکثیرکنندگان دانش» دانست و افزود: هر تجربهای که یک معلم کسب میکند، سالها در کلاسهای درس و برای نسلهای مختلف بازتولید میشود؛ از این رو سرمایهگذاری برای تربیت معلمان، سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
محمدی با اشاره به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان استان تهران در تربیت دانشجومعلمان در ۱۸ رشته تحصیلی اظهار کرد: این همکاری نباید تنها به یک درس یا یک گروه محدود شود، بلکه مدیران، اعضای هیئت علمی، گروههای آموزشی و دانشجومعلمان باید به صورت مستمر از ظرفیتهای باغموزه قصر بهرهمند شوند.
وی پیشنهاد کرد نشستهای شورای مدیران دانشگاه، گروههای آموزشی و برنامههای فرهنگی نیز در این مجموعه برگزار شود تا ارتباط دانشگاه با این ظرفیت تاریخی استمرار یابد.
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