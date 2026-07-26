به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دوازدهمین نشست «میز تخصصی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» ستاد علم و فناوری، با هدف بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این نشست، پیش‌نویس «بسته سیاستی رتبه‌بندی، اعتبارسنجی و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی» ارائه شد و اعضای میز تخصصی محورهای اصلی این سند را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، مقرر شد بررسی جزئیات، شاخص‌ها و بخش‌های مختلف بسته پیشنهادی در نشست‌های فشرده آینده ادامه یابد تا پس از نهایی شدن، برای طرح و بررسی در صحن ستاد علم و فناوری ارائه شود.

این بسته سیاستی با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای رتبه‌بندی، اعتبارسنجی و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی تدوین شده و انتظار می‌رود با نهایی شدن آن، زمینه ارتقای کیفیت آموزش عالی، تقویت نظام ارزیابی دانشگاه‌ها و بهبود جایگاه علمی کشور بیش از پیش فراهم شود.

گفتنی است، نظام‌مندسازی شاخص‌های ارزیابی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی از اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش عالی به شمار می‌رود و تدوین این بسته سیاستی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.