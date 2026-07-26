به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، با تأکید بر ضرورت اجرای برنامههای فرهنگی با رویکرد نشاطمحور، گفت: برنامههای فرهنگی زمانی اثربخش خواهند بود که در کنار ارتقای نشاط اجتماعی، به مدیریت خشم، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سلامت روان جامعه کمک کنند.
رستمی افزود: برنامههای فرهنگی نباید صرفاً جنبه نظری داشته باشند، بلکه لازم است با رویکردی عملیاتی در مسیر کاهش تنشهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان مردم طراحی و اجرا شوند.
وی با قدردانی از عملکرد مراکز «سراج» در استان افزود: اقدامات این مراکز تاکنون مطلوب بوده است، اما اکنون زمان آن رسیده که سایر دستگاههای اجرایی نیز با مشارکت فعالتر، زمینه گسترش خدمات اجتماعی و روانی را در سراسر استان فراهم کنند.
وی در ادامه با اشاره به برخی آسیبهای اجتماعی، ساماندهی کودکان زبالهگرد را از وظایف مهم دستگاههای متولی از جمله سازمان بهزیستی دانست و گفت: اقدامات لازم برای مدیریت این موضوع در حال بررسی و اجرا است.
رستمی همچنین بر ضرورت فرهنگسازی در زمینه تفکیک پسماند از مبدأ و ساماندهی وضعیت زباله در سطح شهرها تأکید کرد و افزود: مدیریت اصولی پسماند نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و حفظ محیط زیست دارد.
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