به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نشست عصر امروز (یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵) این کمیسیون با موضوع تنگه هرمز، گفت: امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور اعضای کمیسیون و جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح تشکیل جلسه داد.
وی اظهار کرد: همانگونه که میدانید، از حدود هفته دوم جنگ تحمیلی سوم، طرحها و پیشنهادهای مختلفی درباره تنگه هرمز و نحوه مدیریت هوشمندانه این گذرگاه راهبردی به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه شد. در همان مقطع، این طرحها مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس دیدگاههای دستگاههای اجرایی، به جمعبندی و تدوین یک طرح رسیدیم اما به دلیل زمانبر شدن روند بررسی، این موضوع مدتی در مجلس متوقف ماند.
نماینده مردم شیراز در قوه مقننه ادامه داد: پس از آن نیز پیشنهادها و طرحهای جدیدی به مجلس و کمیسیون ارائه شد، بهگونهای که اکنون حدود ۱۲ طرح و پیشنهاد در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است. هدف ما این است که با تجمیع این دیدگاهها، طرحی جامع، کامل و مبتنی بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت ایران و اعمال حاکمیت کامل بر تنگه هرمز تدوین و به قانون تبدیل شود.
عزیزی تصریح کرد: در نشست امروز، دستگاههای مختلف اجرایی و ردههای گوناگون نیروهای مسلح حضور داشتند و نظرات تخصصی خود را درباره این طرح ارائه کردند. همچنین نمایندگان مجلس نیز پیشنهادهای متعددی مطرح کردند. بر این اساس مقرر شد تا روز چهارشنبه هفته جاری، دیدگاههای تمامی دستگاهها دریافت شود تا در هفته آینده، پس از جمعبندی نهایی، کلیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رأی گذاشته شود و سپس بررسی جزئیات آن آغاز شود.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که این طرح با سرعت اما همراه با دقت، کیفیت و نگاه جامع و قانونی به تصویب برسد؛ بهگونهای که تمامی مطالبات بهحق کشور را تأمین کرده و ظرفیتهای قانونی لازم را برای پشتیبانی هرچه بیشتر از نیروهای مسلح فراهم کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر عزم مجلس برای تصویب این قانون، بیان کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هیات رئیسه مجلس و همه نمایندگان با ارادهای جدی پیگیر تصویب این قانون هستند تا بهعنوان قانونی ماندگار، راهبردی و در راستای منافع ملت ایران به تصویب برسد و در ادامه اقتداری که نیروهای مسلح تاکنون خلق کردهاند، زمینههای تقویت هرچه بیشتر این مسیر را فراهم سازد.
ابعاد اقتصادی، امنیتی و دفاعی تنگه هرمز در یک قانون جامعه دیده خواهد شد
نماینده مردم شیراز در قوه مقننه تصریح کرد: در تدوین این قانون از همه دیدگاههای کارشناسی بهره خواهیم گرفت و فرمایشات حکیمانه رهبر عزیز و معظم انقلاب اسلامی، بهویژه بیانات ایشان در روز خلیج فارس و درباره تنگه هرمز، فصلالخطاب خواهد بود. همچنین با بهرهگیری از اسناد بالادستی، سند توسعه و قانون برنامه هفتم، تلاش میکنیم قانونی جامع و آیندهنگر برای این ژئوپلیتیک بینظیر جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شود.
عزیزی خاطرنشان کرد: طرحی که هماکنون آماده شده، ۱۱ ماده دارد و تمامی ابعاد اقتصادی، دفاعی، امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی را در بر میگیرد. البته دیدگاههای کارشناسی جدید و نظرات تخصصی دستگاههای مختلف نیز به کمیسیون ارجاع شده و با استفاده از این پیشنهادها، در کنار ابعاد پیشبینیشده در طرح اولیه که در هفتههای نخست جنگ تدوین شده بود، اطمینان دارم که در نهایت قانونی راهبردی، جامع و مبتنی بر منافع ملی ملت بزرگ ایران به تصویب خواهد رسید.
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