پیام تسلیت قالیباف برای درگذشت مادر همسر سردار سپهبد شهید سلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال پیامی خدمت همسر ارجمند سردار سپهبد شهید حسین سلامی، درگذشت مادر وی را تسلیت گفت و نام و یاد سردار سرافراز، مجاهد فیسبیلالله و فرمانده مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید حسین سلامی را گرامی داشت.
متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است؛
انالله و انا الیه راجعون
همسر ارجمند سردار سپهبد شهید حسین سلامی
خبر درگذشت مادربزرگوارتان مرحومه مغفوره «حاجیه خانم صدیقه باطنی» موجب تاسف و تاثر گردید.
ضمن عرض تسلیت این مصبیت، برای آن مرحومه علو درجات و هم نشینی با حضرت زینب کبری سلامالله علیها را طلب میکنم.
همچنین فرصت را مغتنم شمرده، نام و یاد سردار سرافراز، مجاهد فیسبیلالله و فرمانده مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید حسین سلامی عزیز را گرامی میدارم و از خداوند سبحان، علو درجات این شهید والامقام و دیگر مجاهدان شهید جبهه حق و عدالت را خواستارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
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