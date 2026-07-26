به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی، به زبان انگلیسی، اظهار کرد: زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.

وی تاکید کرد: در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت طلبِ مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.