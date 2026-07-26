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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

عراقچی: اقدام فرصت طلبِ مستقر در کی‌یف بی پاسخ نخواهد ماند

عراقچی: اقدام فرصت طلبِ مستقر در کی‌یف بی پاسخ نخواهد ماند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در تماس‌هایی با مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام فرصت طلبِ مستقر در کیف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی، به زبان انگلیسی، اظهار کرد: زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.

وی تاکید کرد: در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت طلبِ مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

کد مطلب 6899978
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
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      پاسخ
      زلنسکی هم عروسک اسرائیل و آمریکا هست . باید تو دهنی محکم زد

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