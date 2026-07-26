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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

خوزستان نباید دوباره با سیلاب غافلگیر شود

خوزستان نباید دوباره با سیلاب غافلگیر شود

اهواز - استاندار خوزستان گفت: خوزستان نباید در برابر سیلاب غافلگیر شود و لایروبی رودخانه‌ها، ترمیم سیل‌بندها و بازگشایی مسیرهای آبی باید با فوریت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه برنامه‌ریزی در خصوص دفع آب‌های سطحی اظهار کرد: اقلیم خوزستان به گونه‌ای است که دوره‌های خشکسالی و ترسالی به‌صورت متناوب رخ می‌دهد و این شرایط، برنامه‌ریزی دائمی برای مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب را ضروری می‌کند.

وی با اشاره به بالا آمدن بستر رودخانه کارون در محدوده اهواز افزود: افزایش ارتفاع کف رودخانه موجب شده است که حتی بارش‌های معمولی نیز به سرریز آب و آب‌گرفتگی معابر شهری منجر شود.

استاندار خوزستان با یادآوری خسارات ناشی از سیل اخیر در اندیمشک گفت: در برخی مناطق، خانواده‌ها تمام دارایی خود را از دست دادند و اگر مسیر عبور آب در کنار پل به موقع بازگشایی نمی‌شد، احتمال تخریب کامل پل و وقوع خسارتی بزرگ‌تر وجود داشت.

موالی‌زاده با تأکید بر اینکه مدیریت بحران باید مبتنی بر آینده‌نگری باشد، بیان کرد: همان‌گونه که در دوره خشکسالی باید برای سیلاب برنامه داشت، در زمان وقوع سیلاب نیز نباید از مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی غافل شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های آبی خوزستان تصریح کرد: با وجود اینکه این استان سرزمین آب و مهندسی رودخانه است، هنوز در زمینه ذخیره‌سازی و بهره‌برداری بهینه از آب با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و باید از تجربه کشورهای موفق در جمع‌آوری و ذخیره آب باران استفاده کنیم.

استاندار خوزستان بر ضرورت تعیین منطقی حریم رودخانه‌ها تأکید کرد و گفت: رعایت حریم رودخانه‌ها ضروری است اما این حریم باید بر پایه مطالعات کارشناسی، مشاهدات میدانی و تجربیات گذشته تعریف شود.

وی همچنین خواستار ترمیم سیل‌بندها، رفع انسداد رودخانه‌ها و سازه‌های تقاطعی بحرانی شد و از شهرداری‌ها، شرکت‌های آب و فاضلاب، سازمان آب و برق خوزستان و فرمانداران خواست با هماهنگی کامل، اقدامات لازم برای مدیریت سیلاب را انجام دهند.

موالی‌زاده بر برگزاری منظم جلسات هفتگی مدیریت سیلاب زیر نظر حوزه عمرانی و اداره‌کل مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: باید پیش از آغاز فصل بارندگی، همه دستگاه‌ها با برنامه‌ریزی و آمادگی کامل از غافلگیری در برابر حوادث طبیعی جلوگیری کنند.

وی در پایان با تأکید بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: راهداری، دهیاری‌ها و شرکت‌های پخش سوخت نیز باید با تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و سوخت مورد نیاز، در اجرای عملیات ترمیم سیل‌بندها و کنترل سیلاب مشارکت فعال داشته باشند

کد مطلب 6899974

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