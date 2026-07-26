خوزستان نباید دوباره با سیلاب غافلگیر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز یکشنبه در جلسه برنامهریزی در خصوص دفع آبهای سطحی اظهار کرد: اقلیم خوزستان به گونهای است که دورههای خشکسالی و ترسالی بهصورت متناوب رخ میدهد و این شرایط، برنامهریزی دائمی برای مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب را ضروری میکند.
وی با اشاره به بالا آمدن بستر رودخانه کارون در محدوده اهواز افزود: افزایش ارتفاع کف رودخانه موجب شده است که حتی بارشهای معمولی نیز به سرریز آب و آبگرفتگی معابر شهری منجر شود.
استاندار خوزستان با یادآوری خسارات ناشی از سیل اخیر در اندیمشک گفت: در برخی مناطق، خانوادهها تمام دارایی خود را از دست دادند و اگر مسیر عبور آب در کنار پل به موقع بازگشایی نمیشد، احتمال تخریب کامل پل و وقوع خسارتی بزرگتر وجود داشت.
موالیزاده با تأکید بر اینکه مدیریت بحران باید مبتنی بر آیندهنگری باشد، بیان کرد: همانگونه که در دوره خشکسالی باید برای سیلاب برنامه داشت، در زمان وقوع سیلاب نیز نباید از مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی غافل شد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای آبی خوزستان تصریح کرد: با وجود اینکه این استان سرزمین آب و مهندسی رودخانه است، هنوز در زمینه ذخیرهسازی و بهرهبرداری بهینه از آب با چالشهایی روبهرو هستیم و باید از تجربه کشورهای موفق در جمعآوری و ذخیره آب باران استفاده کنیم.
استاندار خوزستان بر ضرورت تعیین منطقی حریم رودخانهها تأکید کرد و گفت: رعایت حریم رودخانهها ضروری است اما این حریم باید بر پایه مطالعات کارشناسی، مشاهدات میدانی و تجربیات گذشته تعریف شود.
وی همچنین خواستار ترمیم سیلبندها، رفع انسداد رودخانهها و سازههای تقاطعی بحرانی شد و از شهرداریها، شرکتهای آب و فاضلاب، سازمان آب و برق خوزستان و فرمانداران خواست با هماهنگی کامل، اقدامات لازم برای مدیریت سیلاب را انجام دهند.
موالیزاده بر برگزاری منظم جلسات هفتگی مدیریت سیلاب زیر نظر حوزه عمرانی و ادارهکل مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: باید پیش از آغاز فصل بارندگی، همه دستگاهها با برنامهریزی و آمادگی کامل از غافلگیری در برابر حوادث طبیعی جلوگیری کنند.
وی در پایان با تأکید بر همافزایی میان دستگاههای اجرایی گفت: راهداری، دهیاریها و شرکتهای پخش سوخت نیز باید با تأمین تجهیزات، ماشینآلات و سوخت مورد نیاز، در اجرای عملیات ترمیم سیلبندها و کنترل سیلاب مشارکت فعال داشته باشند
نظر شما