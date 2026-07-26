واکسیناسیون یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در سیستان و بلوچستان

داریوش سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در راستای برنامه پیشگیری و کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در استان واکسینه شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این میزان به بیش از ۲ میلیون رأس برسد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی واگیر دام‌های سبک به‌ویژه گوسفند و بز است که به دلیل قابلیت انتشار بالا می‌تواند خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به جمعیت دامی وارد کند.

وی افزود: این بیماری با علائمی از جمله تب، بی‌حالی، ترشحات چشم و بینی، زخم‌های دهانی، اسهال و در موارد شدید، تلفات بالا همراه است و به همین دلیل پیشگیری از آن از طریق پوشش واکسیناسیون مناسب جمعیت دام‌های حساس، یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های بهداشتی دامپزشکی محسوب می‌شود.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در همین راستا، برنامه واکسیناسیون دام‌های سبک علیه بیماری PPR در استان با جدیت در حال اجراست و با استمرار اجرای برنامه‌های واکسیناسیون و با توجه به جمعیت دام‌های سبک موجود در استان، پیش‌بینی می‌شود در مجموع بیش از ۲ میلیون رأس دام سبک علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شوند.

وی با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون در کنترل بیماری‌های دامی گفت: واکسیناسیون یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از بروز و گسترش بیماری PPR است و افزایش پوشش واکسیناسیون در جمعیت دام‌های حساس، علاوه بر کاهش خطر تلفات و خسارت اقتصادی، نقش مهمی در حفظ سرمایه دامی و پایداری تولیدات دامی استان دارد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: کنترل بیماری PPR نیازمند مشارکت دامداران، رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و همکاری مستمر با دامپزشکی است و دامداران باید ضمن توجه به برنامه‌های واکسیناسیون، از جابه‌جایی غیرمجاز دام و ورود دام‌های فاقد سابقه بهداشتی و واکسیناسیون به گله خودداری کنند.

شایان ذکر است، بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروسی واگیردار در گوسفند و بز است که در صورت انتشار در گله‌های حساس می‌تواند موجب بروز بیماری شدید و تلفات قابل توجه شود؛ از این رو، اجرای برنامه‌های منظم واکسیناسیون، مراقبت و پایش بیماری و رعایت اصول امنیت زیستی از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل و پیشگیری از این بیماری به شمار می‌رود.