رئیس قوه قضاییه در منزل سپهبد شهید موسوی در قم حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای شامگاه یکشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان احوال آنان قرار گرفت.



رئیس قوه قضاییه در این دیدار، با ابراز احترام نسبت به مقام والای شهید موسوی، یاد و خاطره این فرمانده شهید را گرامی داشت و بر جایگاه ارزشمند مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های وی تأکید کرد.



محسنی اژه‌ای در جریان این دیدار، مطالب و نکاتی را درباره شخصیت و ویژگی‌های شهید سیدعبدالرحیم موسوی بیان کرد و یاد این فرمانده شهید را گرامی داشت.



وی با اشاره به جایگاه والای شهید موسوی، از خدمات و مجاهدت‌های این شهید در مسیر دفاع از کشور و انجام مسئولیت‌های خطیر تجلیل کرد.



محسنی اژه‌ای در پایان این دیدار، با ادای احترام به مقام شامخ شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، از خانواده این شهید جنگ رمضان تجلیل و آنان را مورد تفقد قرار داد.