خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هر سال با فرا رسیدن اربعین حسینی، استان ایلام به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورودی به عتبات عالیات، میزبان میلیون‌ها زائر از اقصی نقاط ایران اسلامی و حتی کشورهای همسایه می‌باشد که این حضور گسترده، فراتر از یک رویداد مذهبی، بستری مناسب برای توسعه اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و رونق صنایع دستی استان فراهم آورده است.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد زائران، مرز مهران را برای تردد انتخاب می‌کنند، این استان می‌تواند از این فرصت برای جهش اقتصادی بهره ببرد؛ امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تلاش شده است تا ضمن ارائه خدمات مطلوب به زائران، زمینه‌های رونق کسب‌وکارهای محلی و معرفی فرهنگ و هنر ایلامی نیز فراهم شود.

از سوی دیگر، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دو محور اساسی توسعه اقتصادی استان، در ایام اربعین می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی ایفا کنند؛ در همین راستا، ایجاد غرفه‌های صنایع دستی و سوغات در مسیر بازگشت زائران، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند گردشگری و معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ایلام، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های استان و جذب گردشگران کمک کند.

با توجه به تأکید مسئولان استانی بر توسعه اقتصاد هویت‌بنیان، اربعین می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی ایلام باشد، امید است با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته و همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد تحولی اساسی در این حوزه باشیم و این رویداد عظیم، به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی و معرفی فرهنگ غنی ایلام تبدیل شود.

اقتصاد اربعین، ظرفیتی مغفول مانده برای توسعه ایلام است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم بالای مبادلات اقتصادی در ایام اربعین، اظهار داشت: این رویداد، بستری مناسب برای حرکت از اقتصاد تک‌محصولی به سمت اقتصاد چندوجهی و مبتنی بر گردشگری و خدمات است و با ساماندهی اقتصاد اربعین، می‌توان ارزش افزوده بالایی را برای استان ایجاد کرد و از خام‌فروشی اقتصاد این رویداد جلوگیری نمود.

مظفر میرزاد با بیان اینکه در ایام اربعین، بخش‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، صنایع دستی و خدمات گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم از این رویداد بهره‌مند می‌شوند، افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد زنجیره ارزش در اقتصاد اربعین، می‌توان این ظرفیت را به یک منبع درآمد پایدار برای استان تبدیل کرد و از فرصت‌های ایجادشده برای رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش درآمد اصناف بهره‌برداری نمود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با اشاره به ساماندهی دستفروشان و نمایشگاه‌های صنایع دستی در مسیر بازگشت زائران، تصریح کرد: امسال با افزایش غرفه‌های صنایع دستی و سوغات، تلاش می‌شود تا ضمن معرفی محصولات تولیدی استان، زمینه‌های رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز فراهم کنیم؛ همچنین با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، بر قیمت‌ها و کیفیت خدمات در بازار اربعین نظارت کامل صورت می‌گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

میرزاد با تأکید بر اینکه اربعین می‌تواند به برند اقتصادی استان ایلام تبدیل شود، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، می‌توان زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از زائران در طول سال را نیز فراهم کرد و این رویکرد، زمینه‌ساز توسعه صنعت گردشگری در استان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد اربعین، ظرفیتی مغفول مانده در استان است، گفت: با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، امیدواریم شاهد شکوفایی اقتصادی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های استان در ایام اربعین باشیم و این رویداد عظیم، به فرصتی برای توسعه پایدار استان ایلام تبدیل شود.

اربعین، فرصتی برای معرفی ایلام به عنوان قطب گردشگری و صنایع دستی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج سفرهای اربعین حسینی و افزایش چشمگیر تردد زائران از مرز مهران، اظهار داشت: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست و فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی ایلام به زائرانی است که از اقصی نقاط کشور به این استان سفر می‌کنند، زیرا این حضور گسترده، می‌تواند به توسعه اقتصاد گردشگری استان کمک شایانی کند.

فرزاد شریفی با بیان اینکه ایلام دارای جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوانی است که هنوز برای بسیاری از زائران ناشناخته مانده است، افزود: در ایام اربعین، با ایجاد غرفه‌های صنایع دستی و سوغات در مسیر بازگشت زائران، تلاش می‌شود تا ضمن معرفی فرهنگ و هنر ایلامی، زمینه‌های رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز فراهم کنیم و این اقدام، گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصاد هویت‌بنیان استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند «ایلام‌بلد» برای ارائه خدمات جامع به زائران، تصریح کرد: این سامانه با همکاری مخابرات استان فعال شده و اطلاعات کاملی از جاذبه‌های گردشگری، اماکن تاریخی، مراکز خدماتی و اقامتی را در اختیار زائران قرار می‌دهد؛ این اقدام، زمینه‌ساز سفری آگاهانه و ایمن برای زائران و آشنایی آنان با ظرفیت‌های گردشگری استان خواهد بود.

شریفی با تأکید بر اینکه صنایع دستی ایلام، بخشی از هویت و فرهنگ مردمان این دیار است، خاطرنشان کرد: در ایام اربعین، با افزایش غرفه‌های صنایع دستی و سوغات، فرصتی برای معرفی و فروش محصولات تولیدی هنرمندان استان فراهم شده که این اقدام، علاوه بر رونق اقتصادی، به ماندگاری زائران در استان و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ ایلامی کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری و صنایع دستی، یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل میراث فرهنگی استان است، گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها، امیدواریم شاهد تحولی اساسی در حوزه گردشگری و صنایع دستی استان در ایام اربعین باشیم تا این رویداد عظیم، به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر ایلام تبدیل شود.

اقتصاد اربعین، فرصتی برای توسعه کسب‌وکارهای بومی ایلام است

مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم بالای مبادلات اقتصادی در ایام اربعین، اظهار داشت: این رویداد عظیم، ظرفیتی بی‌نظیر برای رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه اقتصاد استان است و با برنامه‌ریزی دقیق و ساماندهی اقتصاد اربعین، می‌توان ارزش افزوده بالایی را برای استان ایجاد کرد و از خام‌فروشی اقتصاد این رویداد جلوگیری نمود.

سجاد غلامی با بیان اینکه ساماندهی اقتصاد اربعین، یکی از اولویت‌های اصلی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری است، افزود: با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، بر قیمت‌ها و کیفیت خدمات در بازار اربعین نظارت کامل صورت می‌گیرد و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می‌شود؛ همچنین با ساماندهی دستفروشان و ایجاد بازارهای موقت، تلاش می‌شود تا ضمن ارائه خدمات مطلوب به زائران، زمینه‌های رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز فراهم کنیم.

مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به فعال‌سازی قرارگاه نظارتی بازار استان، تصریح کرد: ساماندهی دستفروشان، نمایشگاه‌ها و اقتصاد دیجیتال از جمله موضوعات مهمی است که در این قرارگاه دنبال می‌شود و در برخی موارد، برای ایجاد نمایشگاه‌ها در سطح استان، از برخی مدیران عبور شده و خود مجموعه اقتصادی استانداری مستقیماً وارد عمل شده که این اقدامات با هدف ساماندهی و ایجاد نظم در بازار و اقتصاد استان انجام می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه اقتصاد اربعین باید به اقتصاد مردم استان گره بخورد، گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت بهتر بازار در استان باشیم و در این مسیر، بر اساس عملکرد مدیران، ارزیابی‌های لازم انجام خواهد شد تا بتوان گام‌های مؤثری در جهت رونق اقتصادی و تأمین نیازهای مردم برداشت.

همان‌گونه که اربعین حسینی با عشق و ارادت زائران به سیدالشهدا(ع) پیوندی ناگسستنی دارد، این رویداد عظیم می‌تواند به فرصتی طلایی برای شکوفایی اقتصادی ایلام، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و رونق صنایع دستی تبدیل شود و با همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌ها، می‌توان از این سرمایه عظیم، برای توسعه پایدار استان بهره برد و خاطره‌ای ماندگار از مهمان‌نوازی و فرهنگ غنی این دیار در ذهن زائران بر جای گذاشت.