کشته شدن یک مسئول حزب حاکم در تیراندازی در ترکیه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، محمد دیریک از اعضای کادر رهبری شاخه محلی حزب حاکم «عدالت و توسعه» در ترکیه، به همراه پسر و برادرزاده‌اش در یک حمله مسلحانه با کلت در شهر باتمان واقع در جنوب شرق ترکیه کشته شدند.

طبق گزارش روزنامه ترکیه‌ای «جمهوریت»، این حمله در یک قبرستان شهرداری در منطقه «گونیکینت» در شهر باتمان رخ داده است. در این حادثه، فرد یا گروهی ناشناس به سمت محمد دیریک، پسرش «ارجان» و برادرزاده‌اش «بکیر» تیراندازی کردند که منجر به مرگ هر سه نفر در محل حادثه شد.

پس از وقوع حادثه، نیروهای پلیس، منطقه را تحت محاصره امنیتی قرار داده و ورود و خروج به قبرستان را محدود کردند. همچنین اقدامات تحقیقاتی گسترده‌ای برای کشف جزئیات جنایت و شناسایی عاملان آغاز شده است. پلیس ترکیه با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته و ردیابی مسیر فرار متهمانی که از صحنه گریخته‌اند، عملیات جستجو و بازرسی را ادامه می‌دهد.

محمد دیریک به عنوان یکی از اعضای رهبری حزب عدالت و توسعه در این منطقه، پیش از این در رسانه‌های محلی حضور داشت. وی مدتی پیش، ریاست سازمان جوانان حزب را بر عهده داشت و تا مارس ۲۰۲۵ نیز در سمت معاون شهردار مرکز شهر باتمان فعالیت می‌کرد؛ وی پیش‌تر استعفا از سمت شهرداری را اعلام کرده بود اما عضویت حزب او همچنان برقرار بود.

تا این لحظه هیچ اطلاعات رسمی درباره انگیزه‌های احتمالی این حمله منتشر نشده و تحقیقات اولیه همچنان ادامه دارد.