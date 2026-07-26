راز رایزنی های مقامات ارشد نظامی ترکیه و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سلجوق بیرقدار اوغلو رئیس ستاد کل ارتش ترکیه امروز یکشنبه تلفنی با فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل ارتش عربستان گفتگو کرد.

دو طرف درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه رایزنی کردند.

همچنین خالد بن سلمان و یاشار گولر وزرای دفاع عربستان و ترکیه در مکالمه ‌ای تلفنی با هدف دستیابی به ثبات منطقه‌ای، تحولات جاری منطقه را بررسی کردند.

خالد بن سلمان و یاشار گولر در این تماس، راهکارهای تقویت و گسترش همکاری‌ های نظامی و دفاعی میان دو کشور را بررسی کردند.

دو طرف در این تماس تلفنی که از سوی وزیر دفاع عربستان برقرار شد، علاوه بر گفتگو درباره آخرین تحولات جاری منطقه و تلاش‌های مشترک برای برقراری صلح، در خصوص مجموعه‌ای از مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به تبادل نظر پرداختند.