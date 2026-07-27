تردد در محور زاهدان-خاش به حالت عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد گفت: روز گذشته در کیلومتر ۱۵ محور زاهدان به خاش، بر اثر انفجار یک تله انفجاری، بخشی از سطح راه دچار آسیب شد که این موضوع برای مدت کوتاهی در تردد وسایل نقلیه اختلال ایجاد کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای پلیس راه و عوامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در محل حاضر شدند و با اجرای تمهیدات ترافیکی، عبور و مرور خودروها از طریق مسیر کنارگذر برقرار شد تا تردد در این محور متوقف نشود.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای پلیس راه، عوامل سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های عملیاتی، عملیات مرمت و بهسازی بخش آسیب‌دیده با سرعت انجام شد و تا ساعت ۲۴ شب گذشته، مسیر به طور کامل بازسازی و برای تردد وسایل نقلیه بازگشایی شد.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی در این محور وجود ندارد، تصریح کرد: تردد در محور زاهدان-خاش به شرایط عادی بازگشته و از ظرفیت کامل مسیر برای عبور و مرور وسایل نقلیه استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تمامی کاربران جاده‌ای می‌توانند بدون هیچ‌گونه مشکل و محدودیت در این محور تردد کنند و وضعیت راه به حالت اولیه بازگشته است.