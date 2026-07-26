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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

۸۵ گشت پلیس راه در محورهای اربعین کرمانشاه مستقر شدند

۸۵ گشت پلیس راه در محورهای اربعین کرمانشاه مستقر شدند

کرمانشاه - رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از استقرار ۸۵ تیم گشتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: خدمات ترافیکی به زائران اربعین به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ترافیکی اربعین در استان کرمانشاه، اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی سفر زائران و روان‌سازی تردد در محورهای مواصلاتی، ۸۵ تیم گشتی پلیس راه به‌صورت محسوس و نامحسوس به شکل شبانه‌روزی در جاده‌های استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: این تیم‌های گشتی با هدف مدیریت ترافیک، پیشگیری از وقوع تصادفات و ارائه خدمات به زائران اربعین، در محورهای منتهی به مرز بین‌المللی خسروی حضور فعال دارند و تا پایان اجرای طرح به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به استقرار نیروهای پیاده پلیس، تصریح کرد: عوامل پیاده پلیس راه نیز از ورودی پارکینگ‌های شهر قصرشیرین تا مرز بین‌المللی خسروی مستقر شده‌اند و با هدایت خودروها به داخل پارکینگ‌ها و روان‌سازی ترافیک، در تسهیل تردد زائران نقش‌آفرینی می‌کنند.

جعفری با بیان اینکه تمامی سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک نیز در این ایام فعال هستند، گفت: دوربین‌های ثبت تخلفات، سامانه‌های پایش تصویری و سایر تجهیزات هوشمند به‌صورت مستمر وضعیت تردد در محورهای استان را رصد می‌کنند و علاوه بر نظارت بر جریان ترافیک، تخلفات رانندگی نیز از طریق این سامانه‌ها کنترل می‌شود.

وی تأکید کرد: تیم‌های گشتی پلیس راه ضمن ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم به زائران، در صورت مشاهده هرگونه تخلف رانندگی، مطابق قانون با رانندگان متخلف برخورد خواهند کرد تا امنیت و سلامت کاربران جاده‌ای حفظ شود.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، استراحت کافی در طول مسیر و توجه به توصیه‌های پلیس، در برگزاری هرچه بهتر سفرهای اربعین و تأمین ایمنی جاده‌ها همکاری کنند.

کد مطلب 6899649

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