۸۵ گشت پلیس راه در محورهای اربعین کرمانشاه مستقر شدند

سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ترافیکی اربعین در استان کرمانشاه، اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی سفر زائران و روانسازی تردد در محورهای مواصلاتی، ۸۵ تیم گشتی پلیس راه بهصورت محسوس و نامحسوس به شکل شبانهروزی در جادههای استان مستقر شدهاند.
وی افزود: این تیمهای گشتی با هدف مدیریت ترافیک، پیشگیری از وقوع تصادفات و ارائه خدمات به زائران اربعین، در محورهای منتهی به مرز بینالمللی خسروی حضور فعال دارند و تا پایان اجرای طرح به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به استقرار نیروهای پیاده پلیس، تصریح کرد: عوامل پیاده پلیس راه نیز از ورودی پارکینگهای شهر قصرشیرین تا مرز بینالمللی خسروی مستقر شدهاند و با هدایت خودروها به داخل پارکینگها و روانسازی ترافیک، در تسهیل تردد زائران نقشآفرینی میکنند.
جعفری با بیان اینکه تمامی سامانههای هوشمند کنترل ترافیک نیز در این ایام فعال هستند، گفت: دوربینهای ثبت تخلفات، سامانههای پایش تصویری و سایر تجهیزات هوشمند بهصورت مستمر وضعیت تردد در محورهای استان را رصد میکنند و علاوه بر نظارت بر جریان ترافیک، تخلفات رانندگی نیز از طریق این سامانهها کنترل میشود.
وی تأکید کرد: تیمهای گشتی پلیس راه ضمن ارائه خدمات و راهنماییهای لازم به زائران، در صورت مشاهده هرگونه تخلف رانندگی، مطابق قانون با رانندگان متخلف برخورد خواهند کرد تا امنیت و سلامت کاربران جادهای حفظ شود.
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، استراحت کافی در طول مسیر و توجه به توصیههای پلیس، در برگزاری هرچه بهتر سفرهای اربعین و تأمین ایمنی جادهها همکاری کنند.
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