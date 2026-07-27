سلیمی: بیش از ۳۵ هزار زائر از مرز خسروی تردد کردند

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه روند روان تردد زائران اربعین از پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: در تازهترین آمار ثبتشده، مجموع تردد زائران از این مرز به ۳۵ هزار و ۱۱۷ نفر رسیده است.
وی با اشاره به آمار خروج زائران از کشور افزود: طی این بازه زمانی، ۳۱ هزار و ۲۸۶ نفر از طریق پایانه مرزی خسروی از ایران خارج شده و عازم کشور عراق شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه همچنین درباره آمار ورود زائران به کشور گفت: در همین مدت، ۴ هزار و ۸۳۱ نفر پس از پایان سفر زیارتی خود، از طریق مرز خسروی وارد کشور شدهاند.
سلیمی با بیان اینکه روند تردد زائران در مرز خسروی با برنامهریزی و هماهنگی مناسب دستگاههای اجرایی در حال انجام است، تصریح کرد: خدماترسانی به زائران به صورت مستمر ادامه دارد و تمهیدات لازم برای تسهیل عبور و مرور در این گذرگاه بینالمللی فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی عوامل راهداری و دستگاههای خدماترسان با آمادگی کامل در مرز خسروی مستقر هستند تا تردد زائران اربعین با سرعت، نظم و ایمنی مطلوب انجام شود.
نظر شما