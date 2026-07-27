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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۹

رسیدگی دیوان محاسبات به ترک‌فعل مؤثر در بروز اختلالات سامانه‌های بانکی

رسیدگی دیوان محاسبات به ترک‌فعل مؤثر در بروز اختلالات سامانه‌های بانکی

بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخشی از اختلالات ایجاد شده در سامانه‌های بانکی، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخشی از اختلالات ایجاد شده در سامانه‌های بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینه‌ای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌ها، موضوع احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده که پیش‌تر نیز در گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.

این نهاد نظارتی ضمن پیگیری و تسهیل‌گری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل، به‌ویژه درخصوص عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی را بدون اغماض در دستور کار دارد.

کد مطلب 6900327
زهرا علیدادی

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