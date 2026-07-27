به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود در جمع خبرنگاران در واکنش به بیانه های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر در ایران، اظهار کرد: از خانم‌کایاکالاس که نگران حقوق بشر مردم ایران بودند و هراز گاهی بیانیه صادر می‌کنند، سوال می‌کنم آیا اینها ایرانی نیستند؟ از دولت فرانسه سوال می‌کنم که هفته گذشته ادعای حمایت از جامعه مدنی ایران را مطرح کردند، به بهانه اقدام اسران برای پاسخگوکردن دو دیپلمات آنها که تحت پوشش دیپلمات به اقدامات مداخله جویانه دست می‌زدند، چگونه است درد و رنج ایرانیان را که در معرض تجاوز آمریکایی ها قرار گرفتند حس بشر دوستی شما را تحریک نکرد؟

وی ادامه داد: هفته گذشته در حوزه دیپلماسی اجلاس شانگهای را داشتیم که آقای عراقچی دیدارهایی را داشتند.

آنچه برای ما اصل است منافع و مصالح ملی است

سخنگوی وزارت خارجه درمورد خبر پذیرش آتش بس و بازگشت به مذاکرات از سوی ایران، گفت: نمی‌دانم‌[ امریکایی‌ها]چطور فکرمی‌کنند دارند جنگ را مدیریت می‌کنند؟ جنگی که قرار بود ظرف سه روز ایران را فروبپاشد اما امروز بعد از پنج ماه در باتلاق جنگ گیر کردند. این فضاحتی است که با دست خودشان و وسوسه رژیم صهیونیستی ایجاد کردند و باید تاوان آن را پس دهند. آنچه برای ما اصل است منافع و مصالح ملی است. تصمیم گیری در خصوص مصالح و منافع ملی یک کشور یک معادله تک مجهولی نیست و متغیرهای زیادی دارد. آنچه برای ما تعیین کننده است امنیت ملی است. قطعا ما هیچ وقت اجازه نداده و نمی‌دهیم آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد. هرزمان منافع اقتضا کند دفاع می‌کنیم و هر زمان احساس کنیم می‌توانیم از ابزار دیپلماسی برای دفاع ملی استفاده کنیم، حتما از آن استفاده می‌کنیم.

اقدام خطرناک اوکراین بی پاسخ نخواهد ماند

بقائی در مورد حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران افزود: حتما همه طرف هایی که خودشان را به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین می‌دانند باید پاسخگو باشند. رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست‌هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدمات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامن‌گیر همه اروپا شد. نمی‌توانید مطمئن باشید یک اقدام نمایشی برای جلب توجه و نشان دادن وزن نه چندان بالای خودتان در معادلات بین‌المللی صرفا در آن حد باقی بماند و حتما تبعات آن برای شما غیرقابل پیش بینی خواهد بود. این چهار سال اوکراین کشورهای مختلفی را متهم کرد و به جای تمرکز بر حل مشکل و نجات دادن کشور ش و منطقه از جنگی که به شرق اروپا و کل دنیا تحمیل کرد، مدام دیگران را شماتت کرده است. از ابتدا گفتیم هیچ مداخله ای در این منازعه نداریم. اقدام اوکراین مطلقا غیرقانونی و خلاف منشور سازمان ملل است و هم یک اقدام خطرناک که بی پاسخ نخواهد ماند. بزرگترهای زلنسکی مراقب باشند که اقدامات این رژیم پیامدهایش می‌تواند دامن‌گیر بخش‌های مختلفی از جهان باشد. اطلاع داریم که کشورهای ساخلی دریای خزر از این اقدام نگران و ناراضی هستند و رژیم اوکراینباید حتما پاسخگو باشد.

وی در مورد اقدامات بلغارستان علیه ایران گفت: ما مواضعمان را اعلام‌کردیم. پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه سوریه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی برای پشتیبانی برای تجاوز به ایران را داده بود. این اصول برخلاف موازین حقوق بین الملل و مصداق عمل تجاوزکارانه است. این موضوع را صراحتا بیان کردیم. افکار عمومی بلغارستان با این تصمیم مخالف هستند چرا که هر انسان آزاده ای می‌داند تجاوز آمریکا و رژیم علیه ایران غیرقانونی است. تصمیم گیران بلغارستان باید بخاطر این تصمیم خطرناک که میتواند کشورشا ن را به همدستی با آمریکا و رژیم صهیونیستی تقلیل دهند مراقب باشند.

بقائی در مورد رویکرد دوگانه آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای عربستان و واکنش اسرائیل گفت: اینکه رژیم صهیونیستی اساسا با هرگونه انتقال فناوری و پیشرفت درون‌زا در کشورهای منطقه مشکل داشته، تردیدی نیست و در این خصوص از هر اقدامی بتواند برای ممانعت از انتقال فناوری‌ها به منطقه ما کوتاهی نخواهد کرد. تناقض‌ها را به عهده افکار عمومی دنیا می‌گذاریم که رفتار آمریکا مبتنی بر قانون‌شکنی و اقدامات گزینشی است و این اقدامات بر موضع اصولی ما که هر عضو معاهده منع اشاعه از حقوق خود برخوردار باشد، نخواهد گذاشت.

وی در مورد سفر نخست‌وزیر عراق و ادعای برخی رسانه‌های آمریکایی، افزود: حتما موضعی که نخست‌وزیر عراق و دفترش گرفت موضع ما همان است. در این سفر در خصوص همکاری‌های ایران و عراق برای تقویت مرز و مقابله با گروه‌های تروریستی گفت‌وگو شد. تلاش ما این است با همکاری دولت عراق و مراجع ذیربط اقلیم کردستان عراق مرزهای مشترک، مرزهای امن و به دور از تحرکات گروه‌های تروریستی باشد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اقدام دو دیپلمات فرانسوی در ایران گفت: فرار رو به جلوی فرانسوی ها سابقه دارد. تحت پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه مبادرت به اقداماتی کردند که طبق کنواسیون موجه نبوده است و برای خودشان ماموریت هایی را در نظر گرفتند که اساسا طبق همه تفسیر های مرجع از حقوق دیپلماسی دخالت در امور کشور محسوب می‌شود. روز گذشته سفیر فرانسه احضار شد و تاکید کردیم فرانسه باید از چنین اقدامات و مداخلاتی تحت عناوین فریبنده دست بردارد.

کشورهای عربی به همکاری و همدستی با آمریکا ادامه ندهند

بقائی درباره بیانیه مشترک کشورهای عربی با روبیو وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران گفت: ما آمریکا را مسئول تجاوز نظامی علیه ایران می‌دانیم، نمی‌توانیم مشارکت برخی کشورهای منطقه در این تجاوز را هم نادیده بگیریم. بارها بیان کرده‌ایم که خواهان روابط خوب با کشورهای منطقه هستیم. پیوندهایی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد که می‌تواند مبنای همکاری مشترک باشد، منتهی برخی کشورها قلمرو خودشان را در اختیار آمریکا برای تجاوز قرار دادند. کشورهای منطقه با علم به اینکه ایران هیچ‌گاه، تحت هیچ شرایطی درباره امکانات دفاعی خودش مذاکره نخواهد کرد، با وزیر خارجه آمریکا هم صدا شدند و با ادعای این کشورها درباره حمایت از روند گفتگوها مغایر بود. این موضوعی است که باید درباره آن توضیح داده شود. ما در این دو هفته شاهد تداوم همکاری برخی کشورها با آمریکا در جریان تجاوز و اقدام نظامی علیه ایران بودیم. انتظار ما این است که چنین همکاری و همدستی را ادامه ندهند.

تخلیه سفارتخانه ها جنگ روانی آمریکا بود

وی در مورد برخی خبرها در مورد تخلیه سفارتخانه های اروپایی در ایران، گفت: یک فضایی راه افتاد که فکر می‌کنیم عامدانه بود. شایعاتی در مورد برخی دیگر از سفارتخانه ها مطرح شد. این گزارشها را بگذارید به حساب جنگ روانی که آمریکا در ان استاد است.

سخنگوی وزارتخارجه درباره اعتراف نخست وزیر انگلیس به همکاری با آمریکا علیه ایران گفت: ما انتظار داشتیم که دولت جدید انگلیس عاقلانه‌تر رفتار کند اما متاسفانه دیدیم مسیری بدتر را پیمود. ما اطلاع داشتیم که آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلستان برای پشتیبانی تجاوز علیه ایران استفاده کرده است. این مغایر با موازین حقوق بین‌المللی است و به هیچ عنوان قابل پذیریش نیست. بیان این توسط نخست وزیر جدید انگلیس اذعان به عمل متخلفانه بین‌المللی است. تجربه نشان داده مماشات با طرف متجاوز به هیچ عنوان تامین کننده صلح و امنیت بین‌المللی نیست. در خصوص تنگه هرمز هم حتما طرف‌های انگلیسی می‌دانند که هرگونه تشدیدی باعث پیچیده‌تر شدن موضوع می‌شود. انگلیس اگر صداقت دارد باید به اصل موضوع مراجعه کند. مقامات انگلیسی باید مواضع لوکزامبورگ در آسه‌آن را ببینند و اعتراف کنند که عاملان این وضعیت در تنگه هرمز طرف آمریکایی و همدستانش است و هیچ دلیلی جز اقدام تجاوزکارانه علیه ایران ندارد.

تنگه هرمز به خاطر ناامنی تحمیلی آمریکا بسته است

بقائی در مورد رایزنی‌های ایران و عمان گفت: این مذاکرات بین ایران و عمان است. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد و مذاکرات مفیدی درباره نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز بود. دو دولت به دنبال تعیین سازوکاری برای کشتیرانی ایمن با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت و منافع ملی ایران هستند. وضعیت تنگه هرمز به خاطر ناامنی تحمیلی آمریکا هیچ تغییری نکرده و بسته است. این مذاکرات ما هم ربطی به آمریکا ندارد و دوجانبه بین ایران و عمان است و ادامه دارد.

بقائی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه سفیر کویت در آمریکا اعلام کرده است که این کشور نه در عملیات نظامی علیه ایران مشارکت داشته و نه اجازه استفاده از خاک خود برای چنین اقداماتی را داده است. موضع وزارت امور خارجه درباره این اظهارات چیست؟ گفت: این اظهارات خوب است اگر در عمل به منصه ظهور برسد. امریکا به صورت مستمر از پایگاههای نظامی در منطقه استفاده میکند. در عمل آمریکا مستمر از پایگاه‌های خود در کویت استفاده می‌کند و از امکانات کویت برای تداوم جنایات جنگی علیه ایران بهره‌کشی می‌کند. انچه که بعنوان موضع اعلامی کشورهای منطقه مطرح میشود و عمدتا بر شماتت ایران متمرکز است و مواردی که بیان کردید را باید در عمل ببینیم. این کشورها نباید اجازه دهند امریکا از خاک کشورشان علیه یک کشور مسلمان استفاده کند.

سلاح مقاومت برای دفاع از حاکمیت ملی لبنان است

وی درمورد رایزنی لبنان و آمریکا برای خلع سلاح مقاومت لبنان، افزود: کمک‌های آمریکا به کشورها در منطقه ما به همین شکل است، درباره لبنان بارها صحبت کرده‌ایم. سلاح مقاومت برای دفاع از حاکمیت ملی لبنان است، لبنان تحت اشغال است. اینکه لبنان به چه شکلی برای دفاع از حاکمیت سرزمینی در برابر رژیم صهیونیستی تصمیم بگیرند به لبنان مربوط است، اما تجربه نشان داده در برابر طرف‌هایی که جز زور چیزی نمی‌شناسند نباید بی دفاع بمانید.

از اصول و منافع ملی خودمان کوتاه نخواهیم آمد

بقائی درباره وضعیت یادداشت تفاهم ایران و آمریکا عنوان کرد: ما یک یادداشت تفاهمی داشتیم و تکالیف طرفین بیان شده بود. آمریکا در کمتر از ۲۳ روز آن را نقض کرد و کل سامانه‌ای که در این یادداشت تفاهم بود را نقض کرد. طبیعی است که هیچ تفاهمی یک سویه اجرا نمی‌شود و ما هم اجرای تعهدات را متوقف کردیم. اینکه در آینده به چه سمتی می‌رویم باید بعدا صحبت کنیم، اما ما به هیچ عنوان از اصول و منافع ملی خودمان کوتاه نخواهیم آمد.

درخواست مذاکره از سوی ایران با ژن ما مطابقت ندارد/ هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم

بقائی در مورد اخبار منتشر شده در مورد درخواست مذاکره از سوی ایران گفت: چنین چیزی با ژن ما مطابقت ندارد. درخواست مذاکره از سوی ایران خبرسازی است. ما همیشه گفته‌ایم هیچگاه از استفاده از ابزار دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی فرار نکردیم دیپلماسی را ابزار برای حفاظت از منافع ملی ایران می‌دانیم. همزمان به هیچ عنوان هیچ اقدامی را انجام نخواهیم داد که طرف مقابل برداشت ناصحیحی از آن کند. در زمانی که طرف مقابل مشغول اقدامات ایذایی علیه ایران است، تمرکز ما بر دفاع است. میانجی‌ها ممکن است پیام‌هایی را منتقل کنند در خصوص تحولات جاری، ولی در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.

وی در مورد شرایط ایران برای آغاز مذاکره گفت: آمریکا باید یاد بگیرد مثل یک دولت مسئول عمل کند. رفتار آمریکا در یکی دوسال گذشته شبیه یک‌ باند مافیایی بود که به هیچ قانونی پایند نبوده است وهمه هنجارهای حقوق بین الملل را نقض کرده است. تازمانی که چنین رفتاری ادامه داشته باشد نمیتوانیم امیدوار به شکل گیری یک روند محبوب باشیم. اینکه در چندروز گذشته فضا ارام تر بوده نتیجه تدبیر نیروهای مشلح اسران بوده که همواره با چشمانی باز مراقب هستند و هر اقدامی که صورت گیرد با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد.

حملات آمریکا به مسیر اربعین از سر استیصال و کینه‌ورزی است

وی در مورد هدف قرار دادن مرز شلمچه توسط آمریکا گفت: آمریکا از روی استیصال حملات زیادی را علیه زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی انجام داد. روزهای اول مسیر مشهدالرضا را هدف قرار دادند و اخیراً هم مسیر پیاده‌روی اربعین را؛ این اقدامات نشانه کینه‌ورزی آمریکا با همه مسیرهایی است که برای ما قداست دارد.

درباره آتش‌بس با آمریکا مذاکره‌ای نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اخبار منابع پاکستانی و عربی درباره آتش‌بس گفت: به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای خیلی توجه نکنید. ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و تنها گفت‌وگوهایی را با عمان برای ایجاد تمهیدات لازم درباره تنگه هرمز داریم.

وی در مورد دیدار عراقچی با همتای چینی گفت: دیدار آقای عراقچی با همتای چینی در حاشیه اجلاس شانگهای صورت گرفت. چین شریک راهبردی ایران، عضو مؤثر شانگهای و بریکس و عضو دائم شورای امنیت است. ما با چین منافع متقابل و مشترک داریم و همچنین نگرانی‌های مشترک. هر دو نگرانی جدی درباره استمرار یک‌جانبه‌گرایی مخرب آمریکا داریم. در این دیدار درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو شد.

آمریکا با نقض تفاهم، به دنبال ناامن جلوه دادن تنگه هرمز بود

بقائی در مورد اظهاراتی در داخل مبنی بر جنگ‌افروزی گفت: ما نباید خودمان را شماتت کنیم؛ ما به هیچ عنوان در این شرایط مقصر نبودیم. تنها مقصر آمریکاست که در راستای مطامع خود و رژیم صهیونیستی وارد جنگ غیرقانونی علیه ایران شد.

اولاً بند ۵ یادداشت تفاهم خیلی روشن تعهدات ما را بیان کرده بود. بند ۵ تأکید داشت که ایران مدیریتی را برای کشتیرانی طی ۳۰ روز ایجاد کند و مین‌زدایی توسط ایران انجام شود. همچنین ایران با سلطنت عمان برای اداره تنگه هرمز در آینده گفت‌وگو خواهد کرد و با دیگر کشورها تبادل نظر می‌کند.

تکلیف خیلی روشن است و آمریکا چه کار کرد؟ در روز بیست‌وسوم، در واکنش به چند حادثه ادعایی، حملات گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد. ما از اول گفته بودیم مسیر جنوبی که آمریکایی‌ها تعبیه کردند، مسیر ناامنی است. ما تعهد کرده بودیم مسیر امن را در نظر بگیریم. آمریکایی‌ها با این تصور که ایران مشغول مراسم تشییع رهبر شهید است و مسامحه می‌کند، در اقدامی هماهنگ با کشورهای منطقه کشتی‌ها را به سمت مسیر جنوب هدایت کردند. این مغایر با بند ۵ یادداشت تفاهم بود.

کسی نمی‌تواند تصور کند کشتی‌های قطری، عربستانی و اماراتی به صورت تصادفی با خاموش کردن ردیاب خود از آن مسیر تردد کنند. اینکه آمریکا با تطمیع، مسیر کشتی‌ها را تغییر دهد، باید آمریکا و کشورهای منطقه درباره آن توضیح دهند. همه باید بدانند اقدام تحریک‌آمیز آمریکا با همراهی برخی کشورها، به نوعی تله‌گذاری برای ناامن جلوه دادن تنگه هرمز و بهانه‌ای برای تجاوزگری بود. همه شواهد حاکی از آن است که این اقدام، یک اقدام حساب‌شده برای بهانه‌جویی و نقض عهد بود.

رایزنی با عمان درباره ترتیبات تنگه هرمز

وی در مورد پیشنهادهای میانجی‌ها و پاسخ ایران گفت: از زمان آغاز آتش‌افروزی جدید آمریکا، قاعدتاً طرف‌هایی سعی داشتند پیشنهاداتی را مطرح کنند. گفت‌وگوهای این چند روز با عمان بوده و ما با آن‌ها به عنوان دولت ساحلی تمرکز داریم تا ترتیبات لازم را اتخاذ کنیم.

نتانیاهو، زلنسکی و ترامپ؛ تشکیل «مثلث شر»

وی درباره سفر نتانیاهو به واشنگتن، دیدار فردای زلنسکی با ترامپ و حمله به کشتی تجاری ایرانی عنوان کرد: شاید تفسیر کنید که با این اقدام خواستند برای اربابشان خوش‌رقصی کنند. این جمع به نوعی تشکیل «مثلث شر» است و تشکیل چنین مثلث‌هایی برای صلح و امنیت بین‌المللی هیچ اثر مفیدی نداشته و همواره مخرب بوده است.

بقائی در واکنش به اقدام اخیر انگلیس درباره سپاه تصریح کرد: سپاه پاسداران را به عنوان تهدید امنیت ملی ذیل یکی از قوانین مصوب ۲۰۲۳ قرار دادند. اینکه بخشی از حاکمیت، نهادی که مربوط به جمهوری اسلامی ایران است، نهادی که بخش لاینفک نیروهای مسلح ایران است، مدافع ایران است و مدافع منطقه در برابر تروریسم داعشی بوده است، با چنین برچسب‌هایی مواجه شود، اقدامی خلاف حقوق بین‌الملل و خصمانه است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

این یک اقدام سیاسی است و هیچ مبنای قانونی و حقوقی بین‌المللی ندارد و مسئولیت تبعات چنین اقدامی بر عهده طرف انگلیسی است که چنین تصمیم نابجایی را اتخاذ کرده است. ایران تدابیر لازم را برای مقابله با این اقدام غیرقانونی انگلیس اتخاذ خواهد کرد.

بدعهدی آمریکا نباید به اختلاف داخلی منجر شود

وی در مورد انتقادها در داخل کشور به یادداشت تفاهم گفت: هر تصمیمی درباره استفاده از دیپلماسی برای تأمین منافع ملی، تصمیم مجموعه حاکمیت و حاصل اجماع در مراجع بالادستی بوده است. بدعهدی دشمن نباید باعث شود ما همدیگر را شماتت کنیم. یادداشت تفاهم بر اساس منافع و مصالح کشور تنظیم شد. اینکه آمریکا تفاهم را نقض کرد، نباید باعث شود ما به خودمان خرده بگیریم. هر مذاکره و تفاهمی دو طرف دارد، لذا برای به نتیجه رسیدن باید همه ملاحظات را معطوف به تأمین منافع کشور کرد.

وی در مورد احتمال اقدام اوکراین علیه ایران با دستور رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: شما ممکن است این را تفسیر کنید که با این اقدام خواستند نوعی خوش‌رقصی برای اربابان واقعی کنند، ولی به هر حال این جمع صرفاً تشکیل «مثلث شر» است. چنین مثلث‌هایی برای صلح بین‌المللی هیچ اثری نداشته‌اند و همواره مخرب بوده‌اند.

کشورهای عربی به جای ایران، آمریکا را شماتت کنند

وی در مورد نگرانی کشورهای عربی و اردن از نقض یادداشت تفاهم توسط ایران گفت: این از عجایب روزگار است که کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران یادداشت تفاهم شدند. قاعدتاً باید آمریکا را شماتت کنند. شورای همکاری خلیج فارس، خصوصاً کشورهایی که خود را تا حد همدستی با آمریکا پایین آوردند، باید رویکردشان را تغییر دهند؛ به‌ویژه اردن. این‌ها باید از سیاسی‌کاری دست بردارند.