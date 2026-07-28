به گزارش خبرنگار مهر، دانیال مرادی در حاشیه مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال درباره برنامههای این کمیته برای فصل جدید اظهار کرد: با توجه به اینکه مسابقات لیگ برتر از ۲۳ مرداد آغاز خواهد شد، کلاس دانشافزایی داوران و کمکداوران لیگ برتر را در استان اصفهان برگزار میکنیم.
وی افزود: از فردا عصر ورود داوران به اصفهان آغاز میشود و روز پنجشنبه آزمون آمادگی جسمانی از آنها گرفته خواهد شد. روز جمعه نیز مراسم افتتاحیه کلاس برگزار میشود و این دوره تا ظهر یکشنبه ادامه خواهد داشت. در این کلاس مباحث تئوری، عملی و موضوعات مربوط به سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) بررسی خواهد شد.
سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با سازمان لیگ گفت: در دو هفته گذشته جلسهای با حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ، داشتیم و درباره نحوه برگزاری مسابقات فصل آینده با قوانین جدید تبادل نظر کردیم. نامهای نیز به سازمان لیگ ارسال شد که این سازمان آن را برای باشگاهها در سراسر کشور ارسال کرد تا همه تیمها در جریان قوانین جدید قرار بگیرند.
مرادی ادامه داد: برای سرپرستان، مربیان و کاپیتانهای تیمهای لیگ برتری یک جلسه توجیهی پیش از شروع مسابقات در نظر گرفتهایم تا همه عزیزان بدانند با چه قوانینی مسابقات برگزار خواهد شد. این قوانین در جام جهانی نیز مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان مثال اگر بازیکنی در زمان تعویض تأخیر ایجاد کند، تیم او باید برای مدت مشخصی با یک بازیکن کمتر بازی کند.
وی همچنین از ورود مباحث جدید به آموزش داوران خبر داد و گفت: موضوع هوش مصنوعی را نیز در کلاس اصفهان دنبال خواهیم کرد. همچنین پنل سیستم بانک اطلاعاتی داوری که الگویی از AFC و فیفا است، به داوران آموزش داده میشود تا همه آنها بتوانند به صورت آنلاین از این سامانه استفاده کنند.
سرپرست کمیته داوران درباره آزمونهای پیشفصل داوران خاطرنشان کرد: پس از برگزاری کلاس و آزمونها، تعدادی از داوران که نتوانند شرایط لازم را کسب کنند، فعلاً در مسابقات حضور نخواهند داشت. مصوبه کمیته داوران این است که اگر داوری نتواند آزمون آمادگی جسمانی را با موفقیت پشت سر بگذارد، تا نیمفصل در خدمت او نخواهیم بود.
مرادی درباره قانون محدودیت سنی داوران نیز اظهار داشت: سن ۴۵ سال برای داوران ملی همچنان برقرار است، اما برای داورانی که در فهرست بینالمللی قرار دارند، طبق مصوبه جدید کمیته داوران، تا زمانی که تستهای جسمانی و پزشکی را با موفقیت پشت سر بگذارند و کمیته داوران به آنها نیاز داشته باشد، امکان استفاده از آنها وجود دارد.
وی درباره تعداد داوران حاضر در فصل جدید لیگ برتر گفت: برای فصل پیش رو حدود هشت تا ۹ داور و کمکداور جدید به جمع داوران لیگ برتر اضافه کردهایم و فصل را با حدود ۱۱۵ تا ۱۱۶ نفر آغاز خواهیم کرد.
مرادی در خصوص وضعیت ادامه فعالیت داورانی مانند بیژن حیدری نیز گفت: آقای حیدری تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ (دیماه امسال) در فهرست داوران بینالمللی قرار دارد و از نظر قانونی اجازه قضاوت دارد. ادامه فعالیت ایشان پس از آن نیز با تصمیم کمیته داوران خواهد بود و با توجه به مصوبه جدید، مشکلی برای حضور او در مسابقات وجود نخواهد داشت.
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