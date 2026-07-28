دو باشگاه روسیه ای به دنبال جذب یک محبی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه‌های رودینا مسکو و اورنبورگ به جذب مسعود محبی، مدافع میانی ۲۱ ساله تیم خیبر خرم‌آباد، علاقه‌مند هستند و احتمال دارد این بازیکن در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی راهی فوتبال روسیه شود.

«انار ابراهیموف» خبرنگار روسی در صفحه مجازی خود نوشت: باشگاه خیبر برای صدور رضایت‌نامه این مدافع جوان مبلغی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار یورو درخواست کرده است. همچنین عنوان شده که محبی پیش از این پیشنهادی از پرسپولیس داشت، اما این انتقال به سرانجام نرسید.

مسعود محبی برادر محمد محبی، وینگر تیم ملی فوتبال ایران است که سابقه حضور در باشگاه روستوف روسیه را در کارنامه دارد.