کاپیتان با استقلال به توافق رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حال آماده‌سازی خود برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر است. آبی‌پوشان در حالی باید وارد فصل تازه شوند که پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه همچنان بسته است و تا زمان نگارش این خبر، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را ندارند.

از سوی دیگر تاکنون محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی با مدیران استقلال برای تمدید قرارداد به توافق رسیده‌اند و همکاری خود را با این باشگاه ادامه خواهند داد.

بر اساس اعلام سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال، رامین رضاییان و روزبه چشمی دو بازیکن باتجربه این تیم تا امروز دوشنبه ۵ مرداد فرصت داشتند تا پاسخ نهایی خود را درباره پیشنهاد تمدید قرارداد به باشگاه اعلام کنند.

در همین راستا روزبه چشمی که بازوبند کاپیتانی استقلال را بر بازو دارد روز گذشته در دیدار تدارکاتی آبی‌پوشان حضور یافت و از نزدیک عملکرد هم‌تیمی‌های خود را زیر نظر گرفت.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد چشمی بر سر تمدید قرارداد با مدیران استقلال به توافق نهایی رسیده و به‌زودی قرارداد جدید خود را با این باشگاه امضا خواهد کرد تا در فصل بیست‌وششم لیگ برتر نیز به‌عنوان کاپیتان، پیراهن استقلال را بر تن کند.