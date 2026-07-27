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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

توقیف سواری مزدا با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت در خلخال

توقیف سواری مزدا با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت در خلخال

اردبیل - رئیس پلیس راه اردبیل - خلخال از توقیف یک دستگاه سواری مزدا که راننده خودرو با سرعت غیرمجاز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می کرد، خبر داد.

سرهنگ فخر الدین اصغری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تداوم اجرای طرح افزایش انضباط عبور و مرور و تامین امنیت ترافیکی، تیم کنترل سرعت پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری، یک دستگاه سواری مزدا را به علت رفتارهای ترافیکی پرخطر راننده، سبقت و سرعت غیر مجاز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت، متوقف کردند.

وی افزود: راننده متخلف اعمال قانون و خودروی مورد استفاده او توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل-خلخال از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمن و عاری از هرگونه حادثه ای را برای خود و خانواده شان رقم بزنند و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که زمینه ساز وقوع تصادفات رانندگی هستند، اکیدا اجتناب کنند.

کد مطلب 6900412

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