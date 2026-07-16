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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

دستگیری سارق طلاجات در مشگین شهر

دستگیری سارق طلاجات در مشگین شهر

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر از دستگیری سارق زن در عملیات مأموان کلانتری ۱۱ فرهنگیان این شهرستان و کشف طلاجات مسروقه ۵ میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ نیکروز سلیمانی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از منزل در شهرک گلها شهر مشگین شهر و به سرقت رفتن مقادیری طلاجات، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای سارقی در رابطه با سرقت به وقوع پیوسته شناسایی؛ که سارق زن طی یک عملیات پلیسی در شهرک گلها توسط ماموران کلانتری ۱۱ فرهنگیان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارق ۵ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: سارق پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6889928

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