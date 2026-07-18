دستگیری سوداگران مرگ در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کمال نوجوان اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب های بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند ۳ سوداگر مرگ را در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه سوداگران مرگ در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر فعالیت مجرمانه داشتند؛ افزود: از سوداگران مرگ یک کیلو و ۹۷۰ گرم شیشه کشف و ۲ دستگاه سواری پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ مورد استفاده آنها توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: سوداگران مرگ با تهیه محموله شیشه از یکی از استان های مرکزی کشور قصد انتقال و توزیع در اردبیل را داشتند؛ که با اقدام به موقع پلیس، به محض ورودشان به حوزه استحفاظی انتظامی استان اردبیل، ناکام ماندند.

سرهنگ نوجوان با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، از تلاش ایثارگونه و جهادی و همت مسئولانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ است.