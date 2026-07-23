افتتاح پارک بعثت و ۳ پروژه عمرانی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از گشایش فاز دوم پارک بعثت به وسعت ۴.۵ هکتار و با هزینه ۳۲ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: این پارک، بیستوپنجمین پارک واگذارشده در این دورهٔ شهرداری است.
وی افزود: در ۴.۵ سال گذشته، ۵۰ هکتار به فضای سبز شهر افزوده شده و برنامه داریم تا سه سال آینده، ۷۰ هکتار دیگر اضافه کنیم. وپارکهای پیلهسحران، شورابیل و باغ مفاخر،با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و بدون کوچکترین تغییر کاربری، نیز تا سه ماه دیگر افتتاح میشوند.
شهردار اردبیل گفت: در پروژه بازآرایی رودخانه بالخلچای به طول هفت کیلومتر، بازچرخانی آب اجرا میشود. فاز اول (پل نادری تا عطایی) با ۳۰۰ میلیارد تومان انجام شد و فازهای دوم و سوم تا پایان امسال بهرهبرداری میرسند. مخزن بازچرخانی در زرناس نیز در دست اجراست.
صفری ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح آقا باقر با ۸۰٪ پیشرفت، گره ترافیکی منطقه را میگشاید و برای تردد کامیونها مناسب است. پل میدان پلیس کلنگزنی شده و تا ۱.۵ سال آینده تحویل میشود؛ طرح میدان وحدت نیز در مراحل پایانی مطالعه است.
شهردار تأکید کرد: تصمیمگیریهای شهری اکنون کاملاً فنی و تخصصی توسط شهرداری و شورای شهر انجام میشود که به رشد و توسعهٔ اردبیل انجامیده است.
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