افتتاح پارک بعثت و ۳ پروژه عمرانی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از گشایش فاز دوم پارک بعثت به وسعت ۴.۵ هکتار و با هزینه ۳۲ میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: این پارک، بیست‌وپنجمین پارک واگذارشده در این دورهٔ شهرداری است.

وی افزود: در ۴.۵ سال گذشته، ۵۰ هکتار به فضای سبز شهر افزوده شده و برنامه داریم تا سه سال آینده، ۷۰ هکتار دیگر اضافه کنیم. وپارک‌های پیله‌سحران، شورابیل و باغ مفاخر،با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و بدون کوچک‌ترین تغییر کاربری، نیز تا سه ماه دیگر افتتاح می‌شوند.

شهردار اردبیل گفت: در پروژه بازآرایی رودخانه بالخل‌چای به طول هفت کیلومتر، بازچرخانی آب اجرا می‌شود. فاز اول (پل نادری تا عطایی) با ۳۰۰ میلیارد تومان انجام شد و فازهای دوم و سوم تا پایان امسال بهره‌برداری می‌رسند. مخزن بازچرخانی در زرناس نیز در دست اجراست.

صفری ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح آقا باقر با ۸۰٪ پیشرفت، گره ترافیکی منطقه را می‌گشاید و برای تردد کامیون‌ها مناسب است. پل میدان پلیس کلنگ‌زنی شده و تا ۱.۵ سال آینده تحویل می‌شود؛ طرح میدان وحدت نیز در مراحل پایانی مطالعه است.

شهردار تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌های شهری اکنون کاملاً فنی و تخصصی توسط شهرداری و شورای شهر انجام می‌شود که به رشد و توسعهٔ اردبیل انجامیده است.