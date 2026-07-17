  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

توقیف سواری جک با سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت و خلافی ۳۸۸ میلیون ریالی

توقیف سواری جک با سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت و خلافی ۳۸۸ میلیون ریالی

اردبیل- رئیس پلیس راه اردبیل- خلخال از توقیف سواری جک با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت و خلافی و جریمه های پرداخت نشده ۳۸۸ میلیون ریالی در محور اردبیل-خلخال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخرالدین اصغری اظهار کرد: ماموران پلیس راه اردبیل-خلخال هنگام تامین امنیت ترافیکی و ارتقای ایمنی عبور و مرور در محور اردبیل-خلخال، یک دستگاه سواری جک را به علت رفتارهای ترافیکی پرخطر راننده، سبقت و سرعت غیر مجاز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت، متوقف کردند.

وی افزود: با استعلام از سیستم فراجا مشخص شد سواری جک دارای بیش از ۳۸۸ میلیون ریال خلافی و جریمه های پرداخت نشده است؛ که با هماهنگی به عمل آمده خودرو توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پلیس راه اردبیل-خلخال با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی لازمه ایمنی عبور و مرور است؛ خاطر نشان کرد: تخلفات حادثه ساز رانندگی خط قرمز ماموران پلیس راه بوده و ماموران پلیس راه با رانندگانی که با انجام تخلفات و تخطی از قانون، جان رانندگان دیگر و ایمنی عبور و مرور را با مخاطره مواجه کنند؛ قاطع، بدون اغماض و برابر مقررات خواهد بود.

کد مطلب 6890655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها