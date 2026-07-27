انجام تشریفات گمرکی خروج ۲۸۵۰ کامیون حامل تجهیزات مواکب در مرز مهران

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام تشریفات گمرکی صادرات و خروج موقت ۲۸۵۰ کامیون حامل کالای مصرفی و اقلام و تجهیزات مواکب از ۲۷ تیرماه تاکنون از طریق گمرک مرزی مهران خبر داد.

کمری با اشاره به حجم بالای تردد و اهمیت تسریع در ارائه خدمات افزود: کارکنان پرتلاش و متعهد گمرکات استان ایلام، با وجود گرمای شدید هوا و شرایط دشوار کاری، به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب شیفت‌های کاری، بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی به زائران می باشند.

وی اظهار کرد: در این بازه زمانی، تشریفات گمرکی خروج موقت تعداد ۱۴۳ دستگاه خودروی امدادی هلال احمر و ۴۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین شهرداری نیز انجام شده است.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه مرز مهران در تردد زائران اربعین گفت: مرز مهران به‌عنوان مهم‌ترین و پر ترددترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تردد زائران و انتقال تجهیزات و امکانات مواکب دارد و مجموعه گمرکات استان ایلام با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به زائران حسینی تلاش می‌کند.