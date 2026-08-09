مدافع سابق استقلال گزینه حضور در الطلبه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الطلبه عراق با هدایت علیرضا منصوریان در آستانه آغاز فصل جدید لیگ ستارگان این کشور به دنبال تقویت است اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی هنوز الطلبه نتوانسته بازیکنان مدنظر منصوریان را به خدمت بگیرد.

در همین حال رسانه نزدیک به این باشگاه با انتشار عکسی از سیاوش یزدانی مدافع سابق تیم های استقلال، سپاهان و گل گهر اعلام کرد که مدیران این باشگاه عراقی با این بازیکن وارد مذاکره شده اند و قرار است یزدانی شاگرد جدید منصوریان شود. پیش از این از مرتضی پورعلی گنجی بازیکن فصل گذشته پرسپولیس به عنوان خرید جدید الطلبه نام برده می شد.