۱۶ موکب گلستان در کربلا مستقر شد؛ آمادگی کامل استان برای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: امسال ۳۰ موکب از استان گلستان برای خدمت‌رسانی به زائران در عتبات عالیات مستقر شده‌اند که از این تعداد، دو موکب در مرزهای قصرشیرین و مهران در داخل کشور مستقر هستند و ۲۸ موکب دیگر در کشور عراق به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: از مجموع موکب‌های مستقر در عراق، ۱۶ موکب در شهر مقدس کربلا فعالیت خواهند داشت و در بخش‌های مختلف از جمله اسکان، پذیرایی، خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به آمادگی حوزه درمان نیز گفت: دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز یک موکب درمانی در شهر کربلا برپا کرده است که خدمات پزشکی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه خواهد کرد و هماهنگی‌های لازم برای فعالیت این موکب انجام شده است.

حمیدی با بیان اینکه تاکنون ۲۲ هزار نفر از مردم استان گلستان در سامانه اربعین برای سفر به عتبات عالیات ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: با توجه به افزایش شمار زائران، همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند با بسیج تمامی امکانات، زمینه سفری ایمن، منظم و شایسته را برای زائران اربعین حسینی فراهم کنند.

وی تأکید کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و گروه‌های مردمی است و تمامی برنامه‌ریزی‌ها با هدف ارائه خدمات مناسب به زائران و برگزاری باشکوه مراسم اربعین در حال انجام است.