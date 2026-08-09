درخواست استاندار کرمان برای تبدیل شدن به استان پایلوت طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه در نشست قرارگاه سلامت استان کرمان که با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و مشاور وزیر بهداشت برگزار شد، با اشاره به سابقه طولانی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: حدود ۲۰ سال یا حتی بیشتر از زمان طرح این موضوع می‌گذرد و دولت‌های مختلف نیز اجرای آن را در دستور کار قرار داده‌اند، اما با وجود گذشت این سال‌ها، همچنان این طرح به‌صورت کامل اجرایی نشده است.

وی با طرح این پرسش که چرا نظام پزشک خانواده طی این سال‌ها به‌طور کامل اجرا نشده است، گفت: اگر دلایل کندی اجرای این طرح یا شکست آن در برخی مقاطع مورد توجه قرار نگیرد، در آینده نیز مدیران تغییر می‌کنند و جلسات دیگری برای اجرای طرح در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.

به گفته وی، منافع اقتصادی و مالی پزشکان متخصص، منافع مالی پزشکان خانواده، ناهماهنگی‌های میان وزارت بهداشت و بیمه‌ها و توزیع نامتناسب پزشکان در مناطق مختلف کشور از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در اجرای این طرح مانع ایجاد کند.

استاندار کرمان همچنین اصلاح فرهنگ مراجعه مستقیم مردم به پزشکان متخصص را ضروری دانست و گفت: باید بررسی کنیم که آیا اصلاح این فرهنگ امروز آسان‌تر است یا ۲۰ سال پیش؛ چراکه در آن زمان، زمینه برای اصلاح الگوی مراجعه مردم و اطلاع‌رسانی درباره طرح پزشک خانواده فراهم‌تر بود.

طالبی، با اشاره به نگرانی‌های جامعه پزشکی درباره تغییر نقش پزشکان و مسائل درآمدی ناشی از اجرای طرح اظهار کرد: اگر ما به دنبال اجرای موفق این طرح هستیم، این نگرانی‌ها واقعاً باید رفع شود.

مقام عالی دولت در استان کرمان ‌همچنین خواستار توجه جدی به دغدغه‌های پزشکان در فرآیند اجرای نظام ارجاع شد.

استاندار کرمان با اشاره به استقرار دولت چهاردهم و اهتمام رئیس‌جمهور به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، گفت: به اعتقاد من، هیچ دولتی بهتر از دولت چهاردهم و با توجه به دغدغه‌مندی دکتر پزشکیان نسبت به این موضوع، نمی‌تواند زمینه اجرای کامل این طرح را فراهم کند.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت استفاده از این فرصت برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده افزود: باید از این موقعیت استفاده شود تا تغییرات مدیریتی و تغییر دولت‌ها موجب شروع‌های مکرر و دوباره طرح پزشک خانواده نشود و اجرای آن به نتیجه برسد.

طالبی، با بیان اینکه در مزایای طرح پزشک خانواده تردیدی وجود ندارد، گفت: در استان کرمان بیش از هر نقطه دیگری کشور می‌توانیم از مزایای این طرح برای بهره‌مندی مردم از خدمات حوزه درمان استفاده کنیم.

وی با اشاره به گستردگی استان کرمان و تفاوت شرایط شهرستان‌های مختلف اظهار کرد: ویژگی‌های هر منطقه و شهرستان باید در اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه استان کرمان دارای اقلیم متفاوت و شرایط خاص در شهرستان‌های مختلف است و این ویژگی‌ها باید در برنامه‌ریزی اجرای نظام ارجاع لحاظ شود.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار گفت: باید شرایطی فراهم شود تا مردم این مناطق از مزایای طرح پزشک خانواده بهره‌مند شوند و برای استقرار پزشکان خانواده و پزشکان عمومی و همچنین حضور دوره‌ای پزشکان متخصص در مناطق مختلف استان مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

طالبی، استقرار پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع الکترونیکی را از عوامل مؤثر در موفقیت طرح پزشک خانواده دانست و گفت: توسعه و تکمیل این زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مهمی در اجرای موفق طرح و تحقق اهداف آن داشته باشد.

وی همچنین بر افزایش انگیزه پزشکان تأکید کرد و افزود: پرداخت به پزشکان نباید صرفاً بر مبنای تعداد ویزیت باشد، بلکه شرایط فعالیت آنان در مناطق مختلف نیز باید مورد توجه و امتیازدهی قرار گیرد تا پزشکان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

استاندار کرمان با بیان اینکه اجرای نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌تواند به گسترش عدالت در حوزه سلامت کمک کند، گفت: مطمئناً این طرح می‌تواند به گسترش عدالت و دسترسی مردم به خدمات درمانی کمک کند.

طالبی، اجرای این طرح را فرصتی برای فعال کردن ظرفیت‌های درمانی استان کرمان دانست و اظهار کرد: با استقرار نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع، مراجعات مردم استان به استان‌های دیگر کاهش پیدا

می‌کند و ظرفیت‌های درمانی داخل استان بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی همچنین بر ضرورت اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: نیازمند ایجاد یک سرمایه اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی و نوع ارتباط و تعامل بین بیمار و پزشک در استان کرمان هستیم.

استاندار کرمان اطلاع‌رسانی بیشتر درباره طرح پزشک خانواده را نیز ضروری دانست و افزود: در حوزه اطلاع‌رسانی نیازمند تلاش بیشتری هستیم تا جامعه نسبت به مزایای طرح و مسائل مرتبط با اجرای آن آگاهی بیشتری پیدا کند.

طالبی، با اعلام آمادگی استان کرمان برای اجرای کامل این طرح گفت: همه فرمانداران ما در خدمت نظام سلامت استان و شهرستان‌های ذی‌ربطشان هستند.

وی افزود: مسئولان استان و نهادهای مختلف آمادگی دارند برای اجرای نظام ارجاع همکاری کنند و در صورت نیاز، از ظرفیت و همراهی بخش خصوصی نیز استفاده شود.

استاندار کرمان در پایان با تأکید بر آمادگی استان برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، گفت: کرمان را به‌عنوان پایلوت اجرای کامل این طرح در کشور انتخاب کنید تا با ارتقای سطح خدمات و استقرار نظام ارجاع، دغدغه‌های مردم در حوزه بهداشت و درمان استان کاهش یابد.

اجرای پزشک خانواده نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه است

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با تأکید بر اینکه مسئولیت تأمین سلامت تنها بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی نیست، اظهار کرد: تحقق سلامت نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های دولتی، مسئولان و مردم است و اجرای طرح پزشک خانواده نیز صرفاً یک برنامه درون نظام ارائه خدمات سلامت نیست، بلکه به تغییر رفتار عمومی در جامعه نیاز دارد.

حسن امامی‌رضوی، افزود: مردم از رفتار مسئولان الگو می‌گیرند و اگر مدیران و فرمانداران خود به نظام ارجاع پایبند باشند، فرهنگ استفاده از مسیر صحیح دریافت خدمات سلامت نیز در جامعه نهادینه خواهد شد.

وی هدف اصلی طرح پزشک خانواده را جلوگیری از سرگردانی مردم در نظام سلامت دانست و گفت: پزشک خانواده باید به‌عنوان راهنمای اصلی مردم در حوزه سلامت، مسیر دریافت خدمات را مدیریت کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه جدی به امنیت غذایی، تغذیه سالم، فعالیت فیزیکی و اصلاح رفتارهای سلامت‌محور تأکید کرد و افزود: پیشگیری از بیماری‌ها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های درمان را کاهش دهد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی همچنین بر رصد مستمر اجرای طرح در شهرستان‌های پایلوت، شناسایی چالش‌ها و رفع مشکلات اجرایی پیش از تعمیم آن به سراسر استان تأکید کرد.

اجرای فازبندی‌شده پزشک خانواده در کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نیز با تأکید بر اینکه سلامت از اولویت‌های دولت است، پزشک خانواده و نظام ارجاع را یکی از راهکارهای اساسی اصلاح نظام سلامت عنوان کرد و گفت: طرح پزشک خانواده در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اجرا شده و اجرای آن در استان کرمان نیز به‌صورت فازبندی در حال انجام است.

مرتضی هاشمیان، افزود: اجرای این برنامه ابتدا در شهرستان سیرجان آغاز شد و رفسنجان نیز به آن پیوست. از ابتدای شهریورماه، شهرستان‌های جیرفت و بردسیر نیز وارد این طرح خواهند شد و پس از آن، شهر کرمان در سطح دوم نظام ارجاع قرار خواهد گرفت.

وی با تشریح سازوکار نظام ارجاع اظهار کرد: در این نظام، جمعیت مشخصی تحت پوشش یک تیم سلامت شامل پزشک، دندانپزشک، کارشناسان سلامت روان و تغذیه و نیروهای حوزه بهداشت قرار می‌گیرند و وضعیت سلامت افراد به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شود تا پیشگیری بر درمان اولویت داشته باشد و بیماری‌ها نیز در مراحل اولیه شناسایی و درمان شوند.

وی تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، ارجاع هدفمند بیماران به سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی، حفظ کرامت بیمار و کنترل هزینه‌های نظام سلامت را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد و بر ضرورت فرهنگ‌سازی، مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت شبکه مدیریت محله‌محور برای پیشبرد برنامه‌های سلامت تأکید کرد.